WorldSBK | Jerez, Gara 1: Bulega vince e rimanda la festa di Razgatlıoğlu

Nicolò Bulega rimanda i festeggiamenti di Toprak Razgatlıoğlu: il ducatista ha dominato fin dal primo giro Gara 1 WorldSBK a Jerez de la Frontera, scendendo a 34 punti di distanza in campionato e rimandando il discorso mondiale alla Superpole Race di domani. Il #1 si accontenta del 2° posto davanti a Álvaro Bautista.

Gara magistrale di Bulega, Razgatlıoğlu si accontenta

Non è mai cominciata la lotta tra i due contendenti al titolo, se non per le prime curve. Toprak Razgatlıoğlu si è preso la testa della corsa nelle prime fasi, ma Nicolò Bulega si è ripreso la leadership in curva 5 dando una “spallata” al rivale. L'errore alla Pedrosa pochi secondi dopo ha messo la parola “fine” alla lotta per la vittoria: Razgatlıoğlu è arrivato leggermente lungo, lasciando così la porta aperta ad Andrea Iannone. Con la resistenza dell'abruzzese, Bulega ha preso un vantaggio tale da poter gestire per tutta la durata della corsa. Il pilota Ducati si è così confermato dopo la splendida vittoria in Gara 2 a Estoril, rimandando la festa al turco. I punti che separano i primi due in campionato sono ora 34: Razgatlıoğlu, in Superpole Race, potrebbe anche arrivare dietro a Bulega per laurearsi campione del mondo per la terza volta.

Podio in rimonta per Bautista, Iannone è 4°

Senza una vera e propria lotta per la vittoria, il duello più interessante è stato quello per il podio. Andrea Iannone è rimasto in 3ª posizione per circa 15 giri sui 20 previsti, ma si è poi dovuto arrendere a Álvaro Bautista. Il due volte iridato, all'ultimo weekend da pilota Aruba.it Racing prima del passaggio nel Barni Spark Racing Team, è stato protagonista dell'ormai solita progressione che caratterizza le sue gare. Iannone, negli ultimi passaggi, si è difeso alla grande dagli attacchi di Xavi Vierge. In un paio d'occasioni il pilota HRC è riuscito a prendersi la 4ª posizione virtuale, salvo poi arrendersi all'alfiere del Pata Go Eleven. Sesta posizione per Bimota con Alex Lowes: anche l'inglese ha fatto parte della lotta per il podio, ma sempre in maniera marginale.

Le due Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner non sono riuscite a mantenere il ritmo del quartetto davanti a loro. Loka si deve accontentare del 7° posto, perdendo diverse lunghezze in campionato nei confronti di Bautista nella lotta per il 3° posto. Gardner, invece, è riuscito a difendersi con successo da un arrembante Tarran Mackenzie. Il pilota Bonovo Racing Team si è messo alle spalle tre piloti ufficiali come Michael van der Mark, Axel Bassani e Iker Lecuona. Punti anche per Kawasaki con Garrett Gerloff e Ryan Vickers con la Panigale di Motocorsa. Ritirati sia Jonathan Rea che Alessandro Delbianco, entrambi caduti nelle prime fasi di gara.

WorldSBK | Jerez: i risultati di Gara 1

Valentino Aggio

