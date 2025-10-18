WorldSBK | Jerez, Superpole: Bulega abbatte i record, Razgatlıoğlu si accontenta

Per l'ultimo appuntamento stagionale del WorldSBK la pole position la prende Nicolò Bulega, che a Jerez non lascia spazio agli avversari. La seconda posizione va quindi a Toprak Razgatlıoğlu, con Sam Lowes che si accoda in prima fila, con il terzo posto al termine della sessione.

Ancora Bulega davanti a tutti, Razgatlıoğlu e Sam Lowes in prima fila

A Jerez il turno di Qualifica è stato affare di Nicolò Bulega, che in occasione del turno di Superpole non ha lasciato spazio ai suoi avversari, prendendosi di forza la pole position e facendo terra bruciata intorno a sè. Il pilota italiano è stato capace di girare in 1:36.629 sul circuito dedicato ad Angel Nieto, abbattendo ogni record e lasciando tra sè e il secondo classificato mezzo secondo. In seconda posizione arriva quindi Toprak Razgatlıoğlu, che nella mattina del sabato non ha potuto fare nulla per pensare di minacciare il tempo di Bulega, dovendosi di conseguenza “accontentare” della seconda piazzola di partenza, in attesa di ribaltare la situazione in Gara 1. Dalla prima fila scatterà infine Sam Lowes, che si è preso la terza posizione grazie a un giro in 1:37.601, che lo ha automaticamente proiettato nella parte alta dello schieramento nonostante il dolore fisico. Ottimo turno quello portato a casa da Alex Lowes, che ha fatto segnare il suo miglior tempo in 1:37.683 e che avrà alle sue spalle in partenza Andrea Iannone, quinto alla fine del turno e con un giro in 1:37.748. Chiude la seconda fila della griglia Remy Gardner, che arriva alla bandiera a scacchi con un miglior tempo di 1:37.780 e il sesto posto, che si porta dietro Jonathan Rea e Alvaro Bautista, rispettivamente in settima e ottava posizione.

Vierge in Top 10, 17° Delbianco

Buon turno di Superpole quello di Xavi Vierge, che chiude i 15 minuti di sessione con la nona posizione e con il miglior giro firmato in 1:38.135. Questo consente al pilota spagnolo di mettersi davanti ad Andrea Locatelli, che invece non ha potuto fare meglio della decima posizione, chiudendo quindi a tutti gli effetti la Top 10 e portandosi alle spalle Tarran Mackenzie, che invece ha chiuso con un ottimo undicesimo posto. Nella seconda parte della classifica arrivano Michael van der Mark, dodicesimo al termine del turno e seguito da Yari Montella e Axel Bassani, che invece si sono presi il tredicesimo e il quattordicesimo piazzamento. Osservato speciale in questo turno di Superpole è stato poi Alessandro Delbianco, che dopo l'ottavo posto in FP3 si è preso la diciassettesima posizione, arrivando alle spalle di Iker Lecuona e davanti a Bahattin Sofuoglu.

WorldSBK | Jerez: i risultati della Superpole

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Jerez, Razgatlıoğlu in difficoltà? "Sono rilassato"