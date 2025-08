WRC | Rovanperä conquista finalmente il Rally Finlandia

Kalle Rovanperä vince finalmente il Rally Finlandia chiudendo alla perfezione le ultime due speciali in programma. Il portacolori di Toyota precede i compagni di squadra Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier dopo un weekend semplicemente perfetto.

Credits: Toyota GR

Rovanperä regna nel Rally Finlandia

Dopo il successo nel 2019 in WRC-2, il due volte campione del mondo non era più riuscito a vincere davanti ai propri tifosi. La ‘maledizione’ è stata finalmente spezzata quest'anno, il 24enne è stato semplicemente imbattibile sin dalla mattinata di venerdì.

17mo acuto in carriera, secondo in stagione, per il nativo di Jyväskylä che nel 2025 è tornato in azione full-time nel FIA World Rally Championship dopo una stagione ridotta.

Credits: Toyota GR

Cinquina Toyota

Cinquina Toyota nel Rally Finlandia 2025. Elfyn Evans e Sami Pajari completano nell'ordine il dominio dei giapponesi che hanno approfittato al meglio del negativo fine settimana che ha limitato Ott Tanak, Thierry Neuville ed Adrien Fourmaux.

Il primo è stato condannato da una penalità rimediata nel day-2, mentre il belga ed il francese hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della SS16 in seguito ad una foratura alla ruota anteriore destra.

Il Super Sunday e la Power Stage sono state firmate dalla stessa persona che ha dominato l'intero evento: Rovanperä ha coronato una due giorni perfetta, Toyota ha annullato la concorrenza di Hyundai e delle Ford Puma di M-Sport.

Da segnalare il secondo posto a +1.1 dal vincitore per Jari-Matti Latvala nella classe Rally2. Il finlandese, team principal di Toyota GR per il Mondiale Rally, ha completato alle spalle del connazionale Roope Korhonen, entrambi in azione con Toyota.

Pausa estiva ora per i protagonisti del Mondiale Rally. Appuntamento inedito per tutti a fine agosto per il Rally Paraguay, nuovo round su sterrato da non perdere prima del ritorno in Cile.

Luca Pellegrini