WEC | Imola, prove libere: Ferrari sorride sotto il sole

Ferrari sorride dopo le prove libere della 6h di Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship. La 499p #50 privata di AF Corse con Yifei Ye e l'auto ufficiale #50 di Antonio Fuoco si dividono il bottino dopo le prime tre ore d'attività sulle rive del Santerno.

WEC, 6h Imola prove libere: Ferrari contro tutti?

La FP2 è stata la più competitiva delle due previste, il calabrese di Ferrari è stato il più veloce davanti a Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6), Robert Shwartzman (AF Corse Ferrari #83), Brendon Hartley (Toyota GR #8), Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12), Stoffel Vandoorne (Peugeot #94).

Dopo la FP1, caratterizzata da una red flag, la FP2 non ha avuto interruzioni. Ferrari mette paura alla concorrenza alla vigilia di un fine settimana che potrebbe essere caratterizzato dall'arrivo della pioggia, una variabile che molti nel paddock temono.

Ferrari, Porsche Toyota guidano lo schieramento, Alpine entra in Top10 nella FP2 a discapito di Lamborghini che in mattinata si era portata nella prima parte dello schieramento. Discreta giornata anche per Peugeot, al debutto con l'inedita 9X8 con l'ala posteriore.

#50 AF Corse Ferrari - Credits: Daniele Paglino

Corvette competitiva in LMGT3

Corvette e TF Sport controllano la classifica in LMGT3 dopo il primo giorno della 6h di Imola. Charlie Eastwood #81 e Daniel Juncadella #82 sono stati i migliori sul tracciato imolese che ha visto all'attacco anche Vista AF Corse Ferrari grazie ad Alessio Rovera #55.

Nella FP2 da segnalare anche il quarto posto di Heart of Racing Aston #27, presente davanti alla seconda Rossa di Vista AF Corse, l'Aston #777 D'Station Racing e Iron Lynx Lamborghini #60.

Domani come da copione la FP3 e le qualifiche della 6h di Imola, secondo atto del Mondiale Endurance che per la prima volta disputerà un proprio round in Emilia Romagna.

Luca Pellegrini - Da Imola