Sim Racing | ARL GT3 Trophy: RFM e-Sport a caccia di conferme a Spa

Passato il giro di boa della sua stagione, la Apex Racing League fa tappa sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps per il quinto round della ARL GT3 Trophy. La lotta nel campionato disputato sul simulatore iRacing è più accesa che mai e c’è ancora molto in ballo dopo i primi 4 round: tra i team in contesa, i nostri partner di RFM e-Sport sono pronti con le loro Porsche GT3 R 992 brandizzate LiveGP.it a difendere la loro leadership di classe AM e a salire ancora nella classifica team, nonostante una gara molto difficile ad Hockenheim.

Precedentemente a Hockenheim…

In Germania è mancata la fortuna ai ragazzi del team RFM: dopo una buona qualifica in cui il leader Vincenzo Occhipinti (#397) si è posizionato al secondo posto di classe con Francesco Messina (#342) al terzo, mentre Simone Maggioli (#309) era partito dalle retrovie, la corsa si è rivelata caotica e piena di contatti. La gara di Hockenheim, vinta nella classe AM dal tedesco Dustin Reinke sull’Acura NSX GT3 Evo di Cold Ice eSports Blue, ha visto i piloti RFM finire fuori dal podio con Occhipinti in quinta, Maggioli in settima e Messina in decima posizione di classe.

Con questi risultati, Vincenzo Occhipinti sale a 183 punti e conserva il comando della classifica AM nonostante il guadagno dei suoi rivali Antonio Bretones e Simen Andre Livingston, entrambi a 176 punti (-7). Francesco Messina invece è sceso all’ottavo posto nella graduatoria dei piloti con 123 punti, mentre Simone Maggioli si assesta al 12° posto con 65 lunghezze. Nella classifica team la RFM e-Sport aggancia la top 10 con 314 punti, esattamente le stesse lunghezze del team Pace Worx eSports che al momento occupa la decima posizione per i migliori risultati complessivi ottenuti finora.

Come e dove seguire la gara di Spa

Il modus operandi delle dirette prosegue anche per la tappa di Spa-Francorchamps, dove la gara di Giovedì 13 Marzo sarà trasmessa sempre sul canale YouTube di Apex Racing TV. L’appuntamento è dunque alle 20:30 per il collegamento dall’Apex Racing Esports Studio, ma se volete seguire i nostri ragazzi di RFM e-Sport il team metterà in onda sul proprio canale YouTube gli on-board dalle Porsche dei loro piloti impegnati in gara.