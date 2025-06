MotoGP | GP Aragon, Morbidelli: “Che battaglia con Aldeguer”

Franco Morbidelli ha chiuso il GP di Aragon della MotoGP con un’ottimo quinto posto dopo aver vinto una battaglia durissima con Fermin Aldeguer. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 però avrebbe potuto ambire a qualcosa di più se non avesse perso tempo in partenza.

Un quinto posto “amaro”

Un GP di Aragon della MotoGP positivo per Franco Morbidelli che riesce a portare a casa un buon quinto posto dopo aver battagliato duramente con Fermin Aldeguer. Il pilota del Team VR46 sembra finalmente essere tornato quello che avevamo imparato a conoscere, come dimostrano le ultime due gare in cui ha dato del filo da torcere ai suoi avversari. Se a Silverstone infatti il Morbido si è dovuto arrendere a Marc Marquez per una manciata di millesimi dopo un’intensa battaglia, qui ad Aragon invece è riuscito a spuntarla proprio su Aldeguer dopo una lotta senza esclusione di colpi tra i due che ha permesso a Morbidelli di agguantare la quinta posizione finale.

Una quinta posizione che però lascia anche un pò l’amaro in bocca, perché se non fosse stato per la partenza sicuramente si poteva anche ambire al podio considerato la terza posizione in griglia. Morbidelli infatti si è ritrovato dietro le due KTM di Acosta e Binder che sono riuscite ad inizio gara a cucire un gap importante, lasciando Morbidelli a battagliare con il rookie spagnolo. Morbidelli commenta così: “Per come siamo andati in qualifica con la gomma nuova, mi aspettavo qualcosa di più ma non è stato possibile. Dobbiamo capire cosa è successo, perché abbiamo fatto le stesse cose ma all’inizio della gara non avevo un gran ritmo. E’ stato questo il problema principale”.

Morbidelli: “Che battaglia con Aldeguer”

Morbidelli comunque è soddisfatto di come è andato il suo GP di Aragon: “E’ stata una bellissima battaglia dopo una gara in cui ho faticato tanto. E’ come se questo weekend avessimo lavorato meglio per il giro secco piuttosto che per la gara, perché sia all’inizio della Sprint che della gara lunga non avevo un grande potenziale. Rischiavo troppo anche solo per recuperare da una partenza non buona. Ci ho provato ma sono quasi caduto tre volte. E’ stata dura da questo punto di vista ma non possiamo non essere contenti per un weekend del genere”.

Problemi in partenza che per Morbidelli si sono verificati anche ieri nella Sprint: "Ieri è successa la stessa cosa, all’inizio facevo fatica. Tutti ci aspettavamo qualcosa di meglio sia dalla gara di ieri che da quella di oggi ma in qualche modo sono riuscito ad avere una buona velocità all’inizio. Sono comunque davvero felice di essere riuscito a portare la moto al traguardo ed ancora di più della quinta posizione, perché alla fine mi sono ritrovato a lottare con Aldeguer. E’ stata una bella battaglia, lui aveva un gran potenziale nel finale e sono contento di essere riuscito ad avere la meglio perché era davvero forte”.

La chiave della gara è stata comunque la partenza, che gli ha comunque impedito di ambire a posizioni migliori: “Ho perso molto tempo sia nella battaglia ma anche nei tre momenti critici che ho avuto. Per tre giri sono stato più lento del mio passo di un secondo e mezzo. Quindi si ho perso tanto tempo e sono convinto che alla fine avrei potuto raggiungere Pedro, ma è andata così”.

Julian D’Agata