MotoGP | GP Aragón: Márquez trionfa ancora, Bagnaia sul podio

A due mesi di distanza dall'ultimo successo domenicale, Marc Márquez torna a vincere e lo fa sul circuito amico del MotorLand di Aragón dove lo scorso anno interruppe gli oltre 1000 giorni di digiuno da vittorie. Lo spagnolo conquista così la quarta vittoria stagionale e bissa il successo di ieri nella Sprint, aumentando ancora il suo vantaggio nel Mondiale.

Márquez mai impensierito: weekend perfetto

Il #93 della Ducati è stato autore di una gara perfetta ed estremamente veloce, come testimoniano i molteplici giri sotto il record precedente della pista e i diversi giri sotto l'1.47, come l'1.46.705 fatto al terzultimo giro. Al via Márquez ha tenuto la testa e da lì nessuno è stato in grado di provare ad impensierirlo: non veritiero l'1"1 di vantaggio con il quale alla fine ha tagliato il traguardo vincendo la corsa davanti al fratello Alex. Lo spagnolo così riesce a chiudere tutte le sessioni del weekend al comando: l'ultima volta accadde proprio a lui in Germania nel 2015, in quell'occasione con la Honda.

Secondo posto per il fratello Alex, che rafforza così la sua seconda posizione nel Mondiale. A nulla è servita un'ottima prova di Pecco Bagnaia, terzo sul traguardo e autore anche lui di una bella gara contraddistinta da un positivo passo gara e favorita da una partenza molto migliore di quella di ieri.

24 ore dopo il disastro della Sprint, chiusa 12°, serviva un cambio di marcia per il #63 che è riuscito a portare a casa 16 punti ma che ha anche messo in mostra una serie di giri veloci e in linea con il ritmo di Alex Márquez che gli ha chiuso davanti.

Acosta migliore degli altri, altra grande rimonta di Bezzecchi

Chiude al quarto posto Pedro Acosta con 5"6 di distacco da Bagnaia: lo spagnolo nella prima fase di gara aveva minacciato il podio di Pecco in più di un'occasione, senza successo. Chiude la top-5 Morbidelli, che riesce a difendersi dagli attacchi nel finale di Fermin Aldeguer, sesto e seguito da un positivo Joan Mir.

CONTACT THERE 😱😱😱



It's a proper street fight between Franky and Fermin! 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/lEgQ6bpLyf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 8, 2025

Favorito anche dalle cadute di Binder, Viñales e Quartararo, chiude con un altro ottavo posto Marco Bezzecchi, che come nella Sprint di ieri guadagna 12 posizioni e rimedia alla deludente qualifica di ieri. Bez chiude davanti a Diggia e a Fernandez, nono e decimo. A punti anche Enea Bastianini, 12° al traguardo. Fuori dai punti invece Savadori, penultimo davanti al solo Viñales che dopo la scivolata in curva 12 a 4 giri dalla fine è tornato in pista chiudendo in fondo alla classifica.

Maverick OUT of contention 💥



He goes down at Turn 12 but he's OK 👍#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/tN7fW7GZOv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 8, 2025

La classifica finale

Credits: MotoGP

Nel Mondiale Márquez sale a quota 233 punti, portando a 32 le lunghezze di vantaggio nei confronti del fratello Alex. Sono invece 93 i punti di ritardo di Bagnaia in campionato, che riesce però a smuovere la classifica dopo due weekend e mezzo negativi. Quarto Morbidelli a quota 115. Prossimo appuntamento tra 2 settimane al Mugello.

Mattia Fundarò