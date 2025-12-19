IGTC | 36 iscritti per la 12h Bathurst, conferma per Valentino Rossi

Oltre 30 auto sono attese in pista nella prossima edizione della 12h di Bathurst, primo round dell'Intercontinental GT Challenge che come da tradizione si svolgerà a febbraio. Presente come da copione Valentino Rossi, in azione con una delle due BMW M4 GT3 EVO di WRT.

Grande entry per la 12h Bathurst

WRT proverà a confermarsi in vetta in Australia dopo aver primeggiato nel 2025 con Kelvin e Sheldon van der Linde oltre ad Augusto Farfus. Il primo citato guiderà la BMW #32 con Jordan Pepper e Charles Weerts, mentre il brasiliano è atteso con la BMW M4 GT3 EVO #46 con Raffaele Marciello e Valentino Rossi.

Il ‘Dottore’ proverà in Australia a raggiungere il podio come accaduto nel 2025. Come detto anche su queste colonne, l'italiano parteciperà quest'anno principalmente alle prove SRO tra Intercontinental GT Challenge e GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Valentino Rossi ha affermato in una nota ufficiale:

Non vedo l'ora di tornare a Bathurst. È una delle gare più belle della stagione. La pista è fantastica. Quando ho iniziato a correre, Bathurst era in cima alla mia lista dei desideri. Ora ci sono stato tre volte e mi diverto ogni volta. L'anno scorso la gara è andata alla grande e siamo arrivati ​​secondi. Anche questa volta il podio è l'obiettivo. Con Raffaele e Augusto ho due compagni di squadra stellari da cui posso imparare molto e con i quali mi divertirò sicuramente molto

WRT insegue il terzo acuto a Mt Panorama, la compagine belga spicca tra gli ‘ex vincitori’ insieme a 75 Express Racing Mercedes ed Earl Bamber Motorsport Porsche

BMW e non solo in Australia

BMW Motorsport ha confrermato anche l'equipaggio #89 Team KRC con Max Hesse, Ruan Cunfan e Maxime Oosten. Gli ultimi due citati hanno corso insieme proprio con Team KRC nell'ultima edizione del GTWC Asia.

In attesa della entry list definitiva, sono attese in azione ben 11 Mercedes AMG GT3 EVO. La M4 GT3 EVO debutterà a Bathurst, mentre sono da segnalare per la prima volta anche la presenza di almeno una Ford Mustang GT3 e di una Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Luca Pellegrini