TCR World Tour | Ehrlacher passa in testa alla classifica a Valencia

Fine settimana quasi perfetto per Yann Ehrlacher a Valencia in occasione del secondo round del TCR World Tour. Il pilota francese ottiene il primato in classifica dopo sei corse con sei punti di scarto nei confronti di Santiago Urrutia e sette su Esteban Guerrieri.

Ehrlacher regola Urrutia in due occasioni

Nella race-1 e nella race-3 del TCR World Tour in quel di Valencia sono stati due i protagonisti assoluti: Ehrlacher ed Urrutia. Sabato, il francese ha preceduto l'uruguaiano che nella race-3 di domenica si è dovuto nuovamente accontentare del secondo posto finale.

Ma Qing Hua con la terza auto Cyan Racing ha completato la Top3 nella race-1 davanti a Norbert Michelisz (Hyundai) ed a Thed Björk (Cyan Racing), mentre nella race-3 il podio è stato completato dalla Hyundai Elantra di Nestor Girolami.

TCR World Tour: Hyundai torna a festeggiare nella ‘Reverse Grid Race’

Race-2 ha premiato Nestor Girolami ed ha riportato Hyundai sul gradino più alto del podio dopo una difficilissima trasferta a Città del Messico. Il marchio coreano ha vinto di forza approfittando della griglia invertita, l'argentino ha battuto la Honda di Ruben Volt e la Lynx & CO di Ehrlacher.

John Filippi (Cupra) ed Esteban Guerrieri (Honda) hanno completato nell'ordine la seconda corsa in Spagna, il secondo citato ha raccolto punti importanti dopo l'eccellente avvio in Messico.

Cyan Racing detta quindi il passo nel campionato globale riservato alle auto turismo. La stagione continuerà subito settimana prossima con l'imprevedibile round italiano di Monza, tracciato che debutta nel TCR World Tour al posto di Vallelunga.

Ricordiamo che nello stesso weekend sono previste anche le prove del TCR Italy, indipendenti dal programma del TCR globale. Da segnalare in merito nell'entry list del TCR World Tour Damiano Reduzzi (Team Trico WRT Hyundai Elantra N TCR) e Jacopo Cimenes ( MM Motorsport – Honda Civic Type R FL5 TCR) in aggiunta a Marco Butti (GOAT Racign Honda), regolarmente iscritto ad ogni atto del TCR World Tour.

Luca Pellegrini