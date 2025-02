WEC | Cadillac Hertz Team JOTA definisce il team 2025, Cairoli con Iron Lynx

Cadillac Hertz Team JOTA ha definito gli equipaggi che parteciperanno all'edizione 2025 del FIA World Endurance Championship. Dopo aver svelato i nomi ed aver mostrato la livrea in un evento in quel di Parigi, il brand americano ed il team inglese sono ufficialmente pronti per la 1812km del Qatar che si terrà il prossimo 28 febbraio.

Cadillac Hertz Team JOTA presenta il team 2025

Le ‘Cadillac d'oro' verranno affidate ad Earl Bamber, Jenson Button, Sébastien Bourdais, Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens. I primi tre si alterneranno al volante dell'auto #38, mentre i restanti protagonisti sono confermati con la gemella #12.

Tutti i protagonisti sono attesi full-time nel FIA World Endurance Championship. Bamber salterà quindi il round di Laguna Seca dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il neozelandese sarà impegnato in Belgio per la classica sei ore che in ordine cronologico precederà la 24h du Mans.

Cadillac Hertz Team JOTA ha disputato un test privato ad Circuit de l'Anneau du Rhin prima della presentazione parigina. La compagine inglese si è alleata negli ultimi mesi con Cadillac dopo aver chiuso il rapporto con Porsche Motorsport. Ricordiamo il successo del team britannico nella 6h di Spa 2024 con Stevens/Nato.

David Clark, co-fondatore di Cadillac Hertz Team, ha riportato in una nota:

Ottenere quella giusta alchimia, non solo tra i piloti, ma anche tra l'intero team è qualcosa di cui siamo orgogliosi. Tutti hanno il loro ruolo da svolgere e creare la giusta dinamica in cui tutti possono dare il meglio di sé è fondamentale per il nostro successo in pista.

Non è mancato il commento di Dieter Gass, Team Principal:

Abbiamo sei piloti estremamente. Ognuno porta qualcosa di unico sul tavolo e, come squadra, il nostro compito era stabilire quali combinazioni avessero più senso per massimizzare i punti di forza complessivi del gruppo. Mentre carattere e personalità svolgono un ruolo importante nelle dinamiche di squadra, anche lo stile di guida e le preferenze sono stati fattori chiave nel determinare chi sarebbe stato abbinato a ciascuna auto. Ci siamo presi il nostro tempo per questo processo e non vediamo l'ora di correre in Qatar.

Credits: Cadillac Hertz Team JOTA

Matteo Cairoli con Iron Lynx Mercedes

Matteo Cairoli correrà nel FIA WEC con una delle due Mercedes AMG GT3 EVO targate Iron Lynx. L'ex vincitore della 24h del Nurburgring si appresta per una nuova sfida dopo un solo anno disputato con i colori ufficiali di Lamborghini Squadra Corse.

Il comasco condividerà il volante con Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni, il tridente ha già corso insieme in European Le Mans Series in passato con una Porsche. Il secondo equipaggio, invece, vedrà alternarsi Christian Ried, il rookie Lin Hodenius ed il belga ex alfiere ufficiale di BMW M Motorsport Maxime Martin.

Completata la entry list 2025!

Finalmente è stata completata l'entry list 2025 del FIA WEC. Di seguito tutte le iscrizioni per tutte le prove del campionato che sarà protagonista anche in Italia nel week-end di Pasqua (20 aprile).

Di seguito l'elenco aggiornato al 10/02/2025 - Hypercar

Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn The Aston Martin The Heart of Racing #007 Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen The Aston Martin The Heart of Racing #009 Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell Porsche Penske Motorsport #5 Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet Porsche Penske Motorsports #6 Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7 Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8 Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA #12 Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello BMW M Team WRT #15 Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast BMW M Team WRT #20 Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35 Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36 Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais Cadillac Hertz Team JOTA Racing #38 Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50 Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51 Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83 Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93 Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies#94 Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone Proton Competition Porsche #99

LMGT3

Derek Deboer/Valentin Hasse-Clot /Eduardo Barrichello Racing Spirit of Leman Aston Martin #10 Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi Heart of Racing Team Aston Martin #27 Augusto Farfus/Timur Boguslavskiy/Yasser Shahin Team WRT BMW #31 Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar TF Sport Corvette #33 Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde Team WRT BMW #46 Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54 François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55 Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham United Autosports McLaren #59 Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli Iron Lynx Mercedes #60 Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried Iron Lynx Mercedes #61 Ben Barker/Bernardo Sousa/Ben Tuck Proton Competition Ford #77 Ben Barnicoat/Finn Gehrsitz/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78 Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #82 Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey Iron Dames Porsche #85 José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu Akkodis ASP Team Lexus #87 Dennis Olsen/Gianmarco Levorato/Stefano Gattuso Proton Competition Ford #88 Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz Manthey 1st Phorm Porsche #92 Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael United Autosports McLaren #95

Luca Pellegrini