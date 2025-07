DTM | Norisring gara-1: Pepper domina dalla pole

Jordan Pepper vince gara-1 del DTM 2025 al Norisring. Il sudafricano di GRT Lamborghini si impone di forza sulla concorrenza davanti alla Porsche #91 di Thomas Preining ed alla Mercedes #24 di Maro Engel.

DTM: Pepper domina la scena nel sabato del Norisring

A soli sette giorni dalla vittoria nella 24h di Spa è arrivata la prima gioia per Pepper nel DTM dopo una strepitosa pole ed il best lap nella FP2 di ieri. Il #63 dello schieramento ha gestito alla perfezione l'intera durata della manifestazione non lasciando scampo alla Porsche 992 GT3-R #91 Manthey EMA ed alla Mercedes AMG GT3 EVO #24 WINWARD Racing.

Thomas Preining e Maro Engel, graziato dalla dizione gara dopo un contatto con la Lamborghini #2 ABT di Nicki Thiim nell'openin lap, hanno avuto la meglio nei confronti di Thierry Vermeulen dopo la decisiva sosta ai box.

La Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing ha dovuto accontentarsi della quarta piazza davanti alla vettura gemella #14 affidata come sempre al britannico Jack Aitken.

Auer resta leader del campionato

Luca Auer (Mercedes Team Landgraf #22) ha chiuso in sesta piazza confermandosi in testa al campionato anche se solo con sei punti di margine nei confronti della Lamborghini #63 di Pepper.

La Top10 è stata completata nell'ordine dalla Mercedes AMG GT3 EVO #48 Team MANN-Filter di Jules Gounon, la Ford Mustang GT3 #36 HRT di Arjun Maini, l'Audi R8 LMS GT3 EVO II #29 Land Motorsport di Ricardo Feller e la BMW M4 GT3 EVO #33 Schubert Motorsport di René Rast.

Lontani tutti gli altri al termine di una race-1 in cui non ci sono mai state interruzioni. Da segnalare solo un contatto prima di curva 4 tra Nico Baert (Comtoyou Aston #8) e la Lamborghini #19 GRT di Luca Engstler, costretto al ritiro dopo aver colpito le barriere.

Domani una nuova qualifica e la race-2 sempre live per l'Italia su DAZN.

Luca Pellegrini