WEC | 8h Bahrain, 4h dalla fine: Ferrari #51 in vetta su Toyota #7 e Porsche #5

Ferrari precede Toyota e Porsche dopo metà della 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. La Rossa #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi si colloca davanti alla Toyota #7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway ed alla Porsche #5 di Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki, mentre in GT Corvette controlla la scena con l'auto #81 TF Sport.

8h Bahrain: Toyota parte bene, Ferrari #50 vs Porsche #6

Toyota GR ha tenuto la prima posizione alla partenza con Sébastien Buemi che nelle concitate fasi iniziali ha tenuto testa a Antonio Giovinazzi (Ferrari #51) e Julien Andlauer (Proton Competition Porsche #99). Più complicato, invece, l'avvio da parte della Ferrari #50 che in curva 4 si è resa protagonista anche di un piccolo contatto con la Porsche #6 ufficiale.

Miguel Molina ha tenuto con forza la 10ma piazza nei confronti di Laurens Vanthoor, leader del campionato alla vigilia del championship decider in Medio Oriente.

Ferrari #51 ritrova la vetta

La prima ora d'azione ha visto protagoniste in negativo alcune auto LMGT3. La Toyota #8 ha infatti perso il primato in seguito ad un contatto con la Corvette #82 in curva 1, Buemi ha dovuto recuperare dopo un testacoda provocato dall'auto americana.

Piccola difficoltà anche per la Ferrari #50, protagonista di un errore nel secondo tratto di pista dopo aver sfiorato un contatto con due LMGT3. Molina ha ripreso la pista regolarmente, ma ha permesso il rientro e l'attacco da parte della Ferrari 499P #83 AF Corse di Robert Kubica.

Hertz JOTA mostra i muscoli dopo il primo pit

La prima sosta ai box ha permesso alla Porsche #12 Hertz JOTA di prendere il comando con Will Stevens. Il britannico si è portato davanti alla Ferrari #51, provvisoriamente in seconda piazza con un piccolo scarto sulle due Toyota (#7 e #8).

Quinta piazza, invece, per la BMW #20, protagonista di una bella lotta contro la Porsche #38 Hertz JOTA e la 963 #99 Proton Competition. Difficoltà per quest'ultima vettura nella parte finale dello stint iniziale, una delle poche LMDh con le gomme medie montate e non con le dure (stessa scelta per Toyota GR #8 ed Alpine #36).

Ferrari #51 torna al top

Ferrari ha ritrovato la vetta a pochi giri dalla seconda sosta, la 499P #51 ha avuto la meglio nei confronti della Porsche #12 Hertz JOTA. La 499P titolare ha continuato a restare al vertice, questa volta davanti alla Porsche #5 di Michael Christensen.

Il danese ha beffato la Porsche #12 Hertz JOTA e la Toyota #7 dopo la seconda sosta riportandosi in pieno controllo del campionato costruttori con la prima delle due vetture titolari targate Penske Motorsport.

Toyota resta in lotta con Porsche e Ferrari

La Rossa ha continuato a gestire il primato senza particolari problemi davanti alle due Porsche. Presenti in vetta ovviamente anche le Toyota con la #7 che ha saputo recuperare dopo una breve crisi dovuta ad un sospetto problema tecnico.

L'auto giapponese, nelle mani di Kamui Kobayashi, sta lentamente provando a recuperare sulla vetta di James Calado dopo aver beffato senza particolari problemi la Porsche #12 di Nato e la Porsche #5 di Christensen.

Ferrari leader dopo 4h

Ferrari è in vetta dopo 4h della 8h Bahrain con meno di due secondi di margine sulla Toyota #7. La Porsche #5 insegue il prototipo giapponese e provvisoriamente mantiene la casa di Stoccarda in cima alla classifica costruttori.

Seguono nell'ordine BMW #15, Hertz JOTA Porsche #12 e la Toyota #8, scesa negli ultimi minuti nella classifica ai tempi visto il passaggio in corsia dei box.

La Porsche #6, invece, resta pienamente in controllo della classifica piloti vista la mediocre prestazione della Ferrari #50 che si colloca all'esterno della Top10. Ricordiamo che a Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer basta un ottavo posto per firmare matematicamente il titolo indipendentemente dal risultato della concorrenza.

Non ci sono stati ritiri nella classe regina ad eccezione di un significativo problema tecnico che ha limitato la BMW #20. Calo di potenza improvviso per la LMDh teutonica che si collocava stabilmente in Top10.

Restate sintonizzati su LiveGP.it per tutta la 8h Bahrain con la Diretta Live

LMGT3, 8h Bahrain: Corvette TF Sport #81 virtualmente davanti

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy sono al comando delle operazioni della 8h Bahrain a metà gara con la Corvette Z06 GT3.R #81 TF Sport. Il tridente conduce le danze con margine nei confronti della McLaren #59 United Autosports e della Porsche #91 Manthey EMA.

McLaren parte forte, ma deve cedere a Corvette

McLaren ha tentato di controllare la scena nei primi minuti d'azione con Josh Caygill e con James Cottingham. Il primo ed il secondo classificato delle qualifiche di ieri hanno però dovuto resister al ritorno della Corvette #81 TF Sport, all'attacco con Tom van Rompuy.

Il belga si è portato all'assalto delle vetture di United Autosports, la Chevy ha ottenuto il primato dopo la sosta ai box con Charlie Eastwood al volante. L'irlandese ha continuato l'opera del compagno di box prima di cedere il volante a Rui Andrade per completare la prima rotazione dei piloti.

Corvette resta ancora al top a 4h dalla fine con un relativo scarto nei confronti della BMW #59 di James Cottingham e la Porsche #91 di Richard Lietz. Il vincitore della 24h Le Mans 2024 si è portato sul podio virtuale dopo aver passato negli ultimi minuti la Ferrari 296 GT3 #54 VISTA AF Corse.

Luca Pellegrini