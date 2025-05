F1 | GP Spagna, FP3: Piastri davanti a Norris, la McLaren prenota la pole position

La terza sessione di prove libere del GP Spagna sul circuito del Montmelò sembra aver già emesso il proprio verdetto. A svettare nella lista dei tempi, infatti, sono state le due McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris e il primo degli inseguitori, Charles Leclerc, distante ben 743 millesimi dalla miglior prestazione dell'australiano

POLE POSITION AFFARE PER DUE?

La tanto attesa Direttiva Tecnica 18 non sembra aver scalfito più di tanto le certezze della McLaren che, nell'ultima sessione prima delle qualifiche di oggi, ha spaventato la concorrenza con una prestazione praticamente perfetta e inavvicinabile dal resto della griglia. Ad ottenere la migliore prestazione è stato Oscar Piastri che, con il crono di 1:12.387, ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris rifilandogli oltre mezzo secondo, candidandosi prepotentemente al ruolo di favorito per la pole position.

BAGARRE PER LA SECONDA FILA

Dando per “prenotata” la prima fila della griglia da parte delle due McLaren, i tempi delle FP3 appena concluse prospettano una lotta piuttosto serrata per la seconda, con Charles Leclerc (3°), George Russell (4°) e Max Verstappen (5°) racchiusi in soli tre decimi. Ottima che la prestazione di Isaac Hadjar (6°), con il pilota francese che si è messo alle spalle Andrea Kimi Antonelli (7°), Fernando Alonso (8°), Lewis Hamilton (9°) e il compagno di squadra Liam Lawson che ha chiuso la top 10.

BENE LA KICK SAUBER

Ai margini di quest'ultima troviamo le due Kick Sauber che, come nella giornata di ieri con Hulkenberg, hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte per l'accesso al Q3 con Gabriel Bortoleto (11°) distante meno di un decimo dalla P10 occupata dal neozelandese. Dietro al pilota brasiliano, Nico Hulkenberg (12°) ha preceduto la Williams di Carlos Sainz (13°), la Red Bull di Yuki Tsunoda (14°) e l'Aston Martin di Lance Stroll (15°). Chiudono lo schieramento le due Alpine di Pierre Gasly (16°) e Franco Colapinto (17°), Esteban Ocon (18°), Alexander Albon (19°) e Oliver Bearman (20°).

Credits: Account X Formula 1

Chiuse le prove libere, l'attenzione si sposta sulle qualifiche, che scatteranno alle ore 16, che decideranno la griglia di partenza del GP Spagna.

Vincenzo Buonpane