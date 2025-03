F1 | Ferrari, bagno di folla a Milano per la Rossa. Vasseur: "Siamo pronti!"

Una giornata indimenticabile quella vissuta oggi dagli uomini della Ferrari a Milano. Prima di partire per Melbourne, dove tra una decina di giorni prenderà il via il primo Gran Premio della stagione F1, Leclerc, Hamilton e Vasseur, insieme a tutta la squadra hanno potuto sentire tutto il sostegno dei Tifosi nella splendida cornice del Castello Sforzesco.

Leclerc e Hamilton “in pista”

A fare gli onori di casa sono stati i volti noti di Sky Sport F1 Carlo Vanzini e Vicky Piria, a cui ben presto si sono aggiunti Ivan Capelli, Davide Camicioli e Matteo Bobbi, posizionato vicino ai “box” da cui sono partiti i due piloti per i loro show run. Tanta emozione e tanta voglia di F1 nella piazza antistante il Castello Sforzesco di Milano, con la viabilità meneghina in tilt, per una buona volta, per un motivo più che valido. La città per la seconda volta ha ospitato questi bolidi, dopo lo spettacolo del 2019 alla Darsena.

Proprio in quell’occasione, poi, a vincere uno straordinario Gran Premio d’Italia fu Charles Leclerc, al suo secondo centro in Rosso. E allora, ecco che il monegasco è sceso in pista proprio con quella vettura, per tre giri del circuito provvisorio predisposto nei pressi di Largo Cairoli. Tanto lo spettacolo, con anche due simulazioni di pit stop che hanno permesso al pubblico di vedere in azione anche gli uomini del garage. Stesso copione anche per Lewis Hamilton, che, come il team mate, ha regalato anche un paio di dougnots alla folla. A sorpresa, durante la dimostrazione dell’inglese, questa volta con la vettura 2021, è ricomparso Leclerc, per una parata a sorpresa a suggellare un evento certamente indimenticabile per i tanti appassionati presenti.

Vasseur: “Una giornata magica”

Il sorriso stampato sul volto di Fred Vasseur dice tanto. Il manager francese, per la prima volta da quando è team principal a Maranello, ha avuto modo di toccare con mano in maniera così diretta e “prepotente” l’affetto e il calore dei Tifosi. Vasseur è pronto ad iniziare una nuova stagione di F1 che promette di essere molto importante, e sa che tutto il team dovrà spingere al massimo per riportare il Cavallino davanti a tutti.

Oggi è qualcosa di magico. La prestazione globale del team deriva da tanti fattori, e il pubblico è uno di questi. Un altro, chiaramente molto importante, sono i due piloti; credo che, da questo punto di vista, possiamo fare un ottimo lavoro. La pressione positiva che sentiamo è qualcosa di molto buono. Fidatevi: siamo pronti per lottare. Il fattore chiave sarà sicuramente riuscire a mantenere la costanza di prestazione per tutto l’arco della stagione.

Piloti emozionatissimi, ma pronti all’azione

Tifosi con richieste ben specifiche per i piloti Ferrari

È sempre bello vedere i piloti di F1, e della Ferrari in particolare, a contatto con il pubblico e i propri tifosi. Leclerc è abituato al calore del popolo Rosso, ma per Lewis Hamilton è stata la prima volta da uomo Ferrari, e l’emozione era chiaramente visibile sul suo volto. L’inglese ha anche detto qualche parola in italiano senza leggere alcunché, dimostrando peraltro ottime capacità lessicali.

Sono felice di essere qui, è un onore per me essere vestito di rosso. Sono convinto che il team abbia tutto per poter lottare per il Mondiale, e noi stiamo lavorando duramente per portarlo a casa. Sono venuto in Italia per la prima volta nel ’97; con i kart ho corso a Parma, Lonato, un po’ ovunque. Ricordo il cibo, la pizza, ma soprattutto la gente: per me è fantastico essere qui, con questa squadra.

Charles Leclerc ha un solo obiettivo in mente: portare a casa il Mondiale. Il monegasco ha detto di aver lavorato tanto per coronare quel sogno che da sempre lo spinge a dare il massimo.

Che emozione! Inizio il mio settimo anno con Ferrari, con questo pubblico speciale. Sono cresciuto, praticamente, in Italia, da tifoso Ferrari prima ancora di entrare in squadra. Stiamo lavorando al massimo per riportare a casa il Mondiale, anche se sappiamo che la competizione è molto alta. Ho lavorato tanto, durante l’inverno, anche dal punto di vista fisico, oltre ad aver fatto tante ore al simulatore di Maranello.

Tra le altre cose, è stato sicuramente bello vedere i due piloti scambiarsi tanti sorrisi e impressioni, con Charles a fare un po’ da insegnante di italiano di Lewis. Insomma, l’armonia in squadra non pare mancare: ora però si inizia veramente a fare sul serio, e la pista ci dirà chi ha fatto bene i compiti a casa nella pausa invernale. Certo, la spinta del pubblico di Milano non guasterà: i Tifosi, anche oggi, hanno mostrato perché correre con la Ferrari è qualcosa di unico al mondo.

Nicola Saglia