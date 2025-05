ELMS | 4h Le Castellet: IDEC Sport si conferma, Ferrari batte Mercedes in GT

Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella vincono la 4h Le Castellet, secondo atto European Le Mans Series 2025. IDEC Sport #18 vince in casa nella graduatori assoluta dopo il risultato siglato in LMP2 a Barcellona, la compagine francese ha battuto l'ORECA #27 Nielsen Racing al top in LMP2 PRO Am con Anthony Wells/James Allen/Sergio Sette Camara.

In LMP3 è ancora CLX Motorsport a festeggiare con Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere, mentre in LMGT3 sorride la Ferrari #50 Richard Mille AF Corse con Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini.

4h Le Castellet; pioggia protagonista della prima ora

La pioggia ed il vento sono state le vere protagoniste della prima ora della 4h Le Castellet 2025. Jakub Smiechowski (Inter Europol Competition #43) ha tenuto la pole-position nei primi minuti davanti a Mathias Kaiser (Algarve Pro Racing #25), i due piloti hanno subito allungato sulla concorrenza con l'arrivo della pioggia grazie alla scelta di montare le gomme rain e non le slick al via.

Le due posizioni sono rimaste intatte nell'ora iniziale che si è conclusa in regime di Safety Car per un problema in uscita di curva 10 per l'ORECA 07 Gibson #37 CLX Motorsport.

La direzione gara ha optato per la seconda SC della giornata, la prima è scattata nel corso del secondo passaggio in seguito ad un incidente nel terzo settore tra la l'ORECA #83 AF Corse di François Perrodo e la Ligier LMP3 #8 Team Virage di Jacek Zielonka.

Iron Lynx - Proton passa davanti, ma…

La seconda neutralizzazione di giornata ha compattato lo schieramento ed ha permesso all'ORECA #9 Iron Lynx - Proton di agguantare la vetta nonostante un testacoda nelle prime fasi d'azione. Maceo Capietto ha quindi iniziato a gestire Nielsen Racing #24 ed IDEC Sport #28, in azione rispettivamente con Ferdinand Habsburg e Daniel Juncadella.

La strategia è diventata rilevante e la quarta sosta è stata cruciale nell'economia dell'evento. IDEC Sport #18 ha infatti deciso di entrare in pit road in contemporanea con Iron Lynx - Proton #9, Matteo Cairoli ha tenuto il primato con un netto margine nei confronti di Mathys Jaubert.

La situazione è cambiata pochi minuti dopo, l'italiano è infatti rimasto senza la ruota anteriore destra nel cuore del terzo settore del tracciato. Contemporaneamente è uscita di pista anche l'ORECA #28 IDEC Sport in curva 6, Job van Uitert non ha potuto evitare di impattare le barriere dopo una toccata con Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34).

La Safety Car è tornata protagonista, IDEC Sport ha acquisito il primato provvisorio con un margine incredibile sugli altri costretti ad effettuare la quarta sosta solamente una volta ripresa la corsa in regime di green flag.

L'ultima ora non mai tolto dai giochi l'ORECA #18 IDEC Sport con Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella meritatamente sul gradino più alto del podio overall dopo aver vinto in LMP2 a Barcellona.

Gli uomini di Genesis Magma Racing hanno battuto Anthony Wells/James Allen/Sergio Sette Camara (Nielsen Racing #27), equipaggio al top in LMP2 PRO Am.

PJ Hyett/Louis Delétraz/Dane Cameron (AO by TF #99) e Daniel Schneider/Marino Sato/Oliver Jarvis (United Autosports #21) seguono nell'ordine in LMP2 PRO Am e nella graduatoria overall, mentre Inter Europol Competition #43 ha ottenuto il secondo posto in LMP2 imponendosi nei confronti di CLX Motorsport #47 (ottava piazza assoluta).

LMP3: CLX Motorsport domina in Francia

Dopo il successo di Barcellona arriva una nuova strepitosa affermazione per CLX Motorsport in LMP3 a Le Castellet con Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere. La compagine svizzera domina la scena nel finale chiudendo un fine settimana semplicemente perfetto sin dalla prima sessione di prove libere.

Stéphane Tribaudini/Quentin Antonel (M Racing Ligier JS P325 – Toyota #68), nonostante una penalità presa per un'infrazione con un pass around, teminano in seconda piazza precedendo dopo quattro intense ore Fabien Michal/Ian Aguilera (Eurointernational Ligier JS P325 – Toyota #11).

4h Le Castellet LMGT3: Wadoux regola Schiller, Ferrari vince

Prima affermazione stagionale per Ferrari e Richard Mille AF Corse #50 nell'European Le Mans Series 2025. Lilou Wadoux, in azione con Riccardo Agostini e Custodio Toledo, vince nel finale un bellissimo duello contro Fabian Schiller, alfiere di Iron Lynx e Mercedes.

La 296 GT3 ha respinto gli attacchi dell'AMG GT3 EVO del tedesco, iscritto al campionato ACO in compagnia di Locan Hanafin e Martin Berry. Il podio è stato concluso da un'altra Ferrari, la #86 GR Racing di Michael Wainwright/Riccardo Pera/Tom Fleming.

La compagine inglese ha battuto Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel (Spirit of Racing Ferrari #55), assoluti protagonisti durante la prima metà dell'appuntamento di Le Castellet.

Prossima tappa a Imola a luglio, nel frattempo alcune squadre saranno impegnate a Le Mans per la mitica 24h in programma tra meno di 50 giorni.

Luca Pellegrini - Da Le Castellet