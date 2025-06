F1 | GP Canada, luci e ombre per McLaren: Piastri terzo, Norris sbaglia ancora

McLaren non ha brillato nelle qualifiche di F1 del GP del Canada. Lando Norris nel proprio giro lanciato ha commesso un errore che lo ha visto poi chiudere in settima posizione. Oscar Piastri ha estratto il massimo potenziale dalla sua vettura, assicurandosi la terza casella in griglia di partenza.

McLaren non brilla, Piastri fa il massimo

Nonostante nell'ultima sessione di prove libere McLaren sembrasse essere veloce, in qualifica non è riuscit ad esprimersi sui propri abituali livelli. La qualifica del GP del Canada è stata una delle poche sessioni, quest'anno, nella quale il team britannico ha dimostrato di essere vulnerabile. Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale, ha fatto tutto il possibile per provare a limitare i danni in una giornata che non è partita con il piede giusto. L'australiano ha chiuso il suo giro veloce in 1:11.120, più di due decimi più lento rispetto al tempo della pole di George Russell.

Credits: McLaren su X

Al termine della sessione, Oscar Piastri ha commentato: “É stato un weekend difficile fino a questo momento, anche questa mattina era complicato. Sono abbastanza felice di come sono andate le cose. I problemi con la macchina sono evidenti, ma non è semplice trovare una soluzione. Nelle qualifiche le cose sono andate un po' meglio, ma ancora non perfettamente”.

I fantasmi tornano a colpire Norris

Nella mattinata canadese, Lando Norris era sembrato essere uno dei candidati principali per conquistare la pole position, conquistando anche il miglior nel tempo nelle prove libere. Tuttavia, le qualifiche si sono dimostrate complesse per tutto il team McLaren. Il pilota britannico scatterà in settima posizione nella gara, a causa di un errore commesso nel corso del Q3. Norris, partito per l'ultimo tentativo della sessione, ha sbagliato nell'ultima chicane, perdendo così la possibilità di lottare per la pole position. Un errore pesante per il britannico che, in un momento importante per il campionato, ancora una volta, commette uno sbaglio in un momento decisivo.

Lando Norris deluso al termine delle qualifiche ha dichiarato:"Ho spinto troppo forte e ho commesso troppi errori. La macchina andava bene per una seconda fila, forse non per la pole. Per domani, penso che siamo più veloci di alcune delle macchine davanti, ma non di tutte. La Top5 è probabilmente un buon risultato".

Giulia Pea