F1 | GP Canada, qualifiche: Russell beffa Verstappen, Ferrari in penombra

E’ uno straordinario George Russell a conquistare la pole position nelle qualifiche valide per il GP del Canada di F1. Il pilota della Mercedes beffa per pochi millesimi Max Verstappen, che era riuscito a tirare fuori dal cilindro un giro super. Terzo Oscar Piastri davanti ad Andrea Kimi Antonelli, quarto.

Russell beffa Verstappen, terzo Piastri

Un super George Russell conquista la pole position nelle qualifiche del GP Canada di F1, grazie ad uno straordinario 1:10.899. Il pilota della Mercedes mette a segno un giro fantastico, beffando Max Verstappen di pochi millesimi e lasciando letteralmente tutti a bocca aperta. L’inglese infatti fino all’ultimo tentativo lanciato della Q3 non aveva mostrato segni di poter lottare per la pole, ed invece conquista una partenza al palo che probabilmente è la migliore della sua carriera. Basta chiedere a Max Verstappen, che fino a quel momento aveva assaporato la prima posizione grazie sempre ad un giro fantastico, ma questa volta si è dovuto inchinare per una manciata di millesimi. Entrambi i piloti hanno adottato la strategia della gomma gialla, che alla fine si è rivelata la scelta migliore per affrontare questa qualifica. Terza posizione invece per Oscar Piastri, anche lui velocissimo nel suo giro lanciato ma non abbastanza per agguantare la prima fila. L’australiano, a differenza di Russell e Verstappen, ha invece optato per la gomma soft.

Ferrari in penombra, settimo Norris

In quarta posizione invece abbiamo un ritrovato Kimi Antonelli, che dopo aver sofferto due ritiri nelle ultime uscite, oggi ritrova un importantissima seconda fila che lo rilancia soprattutto a livello di morale. Quinta posizione per Lewis Hamilton che riesce a piazzare la sua Ferrari davanti al redivivo Fernando Alonso, che porta la sua Aston Martin in sesta posizione adottando anche lui la strategia della gomma gialla. Soltanto settimo invece Lando Norris, che dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle FP3, in qualifica ha commesso qualche errore di troppo che gli è costato la possibilità di giocarsi la pole. L’inglese infatti è andato lungo nell’ultima chicane e nonostante abbia provato ad effettuare un’altro tentativo, non è riuscito a migliorarsi rendendo il suo weekend del GP Canada parecchio in salita. Ottava posizione invece per un deluso Charles Leclerc, che nell’ultimo tentativo utile del Q3 era riuscito a far segnare il miglior tempo assoluto nel primo settore per poi commettere un errore che gli costa la possibilità di giocarsi la pole position. Nona posizione invece per Alexander Albon che riesce nell’impresa di portare la WIlliams in Q3. Impresa tutt’altro che scontata in quanto l’anglo-thailandese aveva perso parte del cofano durante la Q1 causando anche una bandiera rossa, ma i meccanici del Team di Grove sono riusciti a mandarlo in pista in tempo per non essere eliminato.

Fuori dalla top ten troviamo invece Yuki Tsunoda che ricordiamo dovrà scontare una penalità di dieci posizioni. In dodicesima posizione invece c’e Franco Colapinto, che oggi non causa danni alla sua Alpine battendo anche il compagno di squadra. Tredicesimo Nico Hulkenberg che piazza la sua Sauber davanti alle due Haas di Ollie Bearman ed Esteban Ocon, mentre sono stati eliminati in Q1 Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson e Gasly. Di seguito la classifica completa:

Julian D’Agata