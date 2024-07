FIA F2 | Spa Francorchamps, Feature Race: Hadjar vince ed è sempre più leader

La corsa al titolo 2024 della Formula 2 vede sempre più un uomo solo al comando: Isack Hadjar. Il franco-algerino del Campos Racing ha conquistato in modo autorevole la Feature Race di Spa Francorchamps, consolidando ulteriormente la propria leadership in classifica complice anche lo stop nel finale di Paul Aron. Sul podio salgono anche Bortoleto e Crawford, mentre Antonelli chiude nono dopo una strategia non ottimale.

Hadjar domina a Spa e vola in classifica

Dopo le peripezie di ieri ed una Sprint Race in pratica non disputatasi a causa della pioggia, il sole è tornato a splendere in Belgio per l'appuntamento che ha completato il decimo round stagionale FIA F2. A salire sul gradino più alto del podio, mettendo anche una discreta ipoteca sulle proprie chance di conquistare il titolo, è stato Isack Hadjar. Il pilota Red Bull Academy ha messo a segno una prestazione determinata e priva di sbavature dopo essere scattato dalla seconda fila dello schieramento, prendendosi la testa della corsa in modo definitivo dopo il pit stop e precedendo sul traguardo Gabriel Bortoleto (ora primo inseguitore in classifica) e Jak Crawford. Il successo per il pilota parigino è stato reso ancora più “dolce” dal guaio tecnico che proprio all'ultimo giro ha costretto allo stop Paul Aron, costretto alla resa dopo essere partito dalla pole.

Beffa finale per Aron, Bortoleto sul podio

Proprio il pilota Hitech era sembrato l'unico in grado di poter contrastare, almeno nelle fasi iniziali, l'avanzata di Hadjar: dopo aver conservato la leadership allo start, l'estone ha dovuto cedere una prima volta la testa della corsa all'ottavo giro, subito prima di effettuare il pit stop. Aron ha avuto poi l'opportunità di riportarsi al comando tre giri più tardi, sfruttando una gomma maggiormente in temperatura nei confronti di Hadjar, ma poi quest'ultimo ha avuto definitivamente la meglio riuscendo ad involarsi sino al traguardo. Tra i protagonisti vi è stato indubbiamente anche Gabriel Bortoleto, capace di conquistare un prezioso secondo posto che gli consente anche di agguantare la piazza d'onore nella classifica generale, scalzando lo stesso Aron: il brasiliano è stato abile a precedere Crawford sul traguardo, mentre O'Sullivan ha completato con il quarto posto un weekend che lo aveva visto trionfare nella Sprint Race sul bagnato.

Gara difficile per il team Prema: Antonelli nono, Bearman out

Buona anche la prestazione di Verschoor a Spa, giunto quinto e primo tra i piloti che hanno deciso di utilizzare la mescola più morbida nel finale di gara. Alle spalle del pilota Trident si è piazzato Maloney, quindi il giapponese Miyata ha preceduto Cordeel. Gara in salita per Andrea Kimi Antonelli: il bolognese ha perso una posizione allo start, dopodiché ha gestito la gomma nel primo stint di gara mantenendosi nella scia di Verschoor fino al pit stop. A quel punto, una piccola indecisione dei meccanici Prema gli ha fatto perdere alcuni secondi preziosi, rimandandolo in pista soltanto in P14. Il giovane pupillo Mercedes ha poi tentato di recuperare il maggior numero di posizioni possibili, ma la sua rimonta si è fermata al nono posto, complice anche un evidente degrado della gomma negli ultimi passaggi. La giornata amara in casa Prema è stata completata anche dall'uscita di scena di Oliver Bearman subito dopo lo start, con il futuro pilota Haas che alla Source è andato inspiegabilmente a tagliare la strada a Maloney, finendo per coinvolgere l'incolpevole Martì e innescando quello che sarebbe poi stato il primo intervento della Safety Car durante la gara. Poco dopo il restart, infatti, una collisione tra Martins e Villagomez a Les Combes ha imposto un nuovo intervento della vettura di sicurezza.

Prossimo round a Monza

Quando mancano ancora quattro round alla conclusione del campionato, Hadjar può guardare gli avversari dall'alto dei suoi 165 punti in classifica, con Bortoleto salito in seconda piazza a quota 129 e Aron scivolato in terza con 124. Nella graduatoria riservata ai team, Campos e Invicta risultano al momento appaiate in testa a quota 203 punti. La FIA F2 ritornerà in azione dopo la pausa estiva sul circuito di Monza, nel weekend del 30 Agosto-1° Settembre.

Marco Privitera