TCR | Macao, gara-1: Björk batte Michelisz, domani la battaglia per il titolo

Thed Björk vince gara-1 a Macao per quanto riguarda il Kumho FIA TCR World Tour. Lo svedese di Lynk & Co Cyan Racing svetta dalla pole per la terza volta stagionale davanti alla Hyundai di Norbert Michelisz, i due si contenderanno il titolo 2024 nella decisiva prova di domani.

TCR World Tour Macao, gara-1: Guerrieri ‘blocca’ il traffico, red flag

Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing) ha mantenuto al via la pole nelle concitate fasi iniziali davanti a Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse). La prima competizione del week-end per quanto riguarda le auto turismo è stata però subito fermata con una bandiera rossa in seguito ad un vero e proprio ‘ingorgo’ che ha bloccato più di metà gruppo nel raccordo che dalla Lisboa conduce alla San Francisco Hill.

Esteban Guerrieri (GOAT Racing Honda), virtualmente terzo in campionato dopo le qualifiche di ieri con 14p di ritardo da Norbert Michelisz, è stato spinto in testacoda da alcune auto, l'argentino ha cercato di chiudere la porta ai rivali dopo aver sbagliato la frenata in curva 3 nel tentativo di passare Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing). Il sudamericano ha colpito le barriere prima di bloccare completamente la carreggiata: la red flag è stata inevitabile.

Avvio da scordare anche per Ma Qing Hua (Lynk & Co Cyan Racing), fermo sullo schieramento di partenza e successivamente colpito da Gary Kwok ( MacPro Racing Team Honda #11).

Restart: Hyundai gioca di squadra contro Cyan Racing

La ripartenza, avvenuta lanciata alle spalle della Safety Car, ha visto il cambio di posizioni tra Azcona e Norbert Michelisz. L'ungherese, leader della classifica provvisoria alla vigilia della race-1 asiatica, è stato fatto passare dal compagno spagnolo subito dopo il difficile passaggio alla Mandarin.

La decisione di Hyundai Motorsport non ha modificato la condotta della competizione da parte di Thed Björk che ha sempre mantenuto il primato fino alla bandiera a scacchi. L'ex campione del mondo si è imposto con merito sull'Hyundai Elantra N TCR #105 di Michelisz.

Il magiaro resta leader del campionato alla vigilia della finalissima di domani con 5p di vantaggio sullo scandinavo. Presenti matematicamente in lotta anche Ehrlacher ed Azcona con 26p di ritardo, ma i due saranno indubbiamente a servizio dei compagni di box nella seconda Macau Guia Race del week-end.

Credits. TCR World Tour

Huff regala spettacolo in rimonta

Terza piazza nella gara-1 di Macao del TCR World Tour per Azcona davanti ad Ehrlacher ed a Franco Girolami (BRC Hyundai N Squadra Corse) e Rob Huff (Volcano Motorsport Audi). Notevole prestazione per il britannico, esperto del tracciato asiatico che dalla 15ma posizione ha saputo risalire fino alla sesta.

Concludono nell'ordine la Top10, Dušan Borković (GOAT Racing Honda), Martin Cao Hong Wei (Hyundai N), Jason Zhang Zhi Qiang (Lynk & Co Teamwork Motorsport) e David Zhu Dai Wei (Lynk & Co Teamwork Motorsport).

Domani alle ore 3.55 la seconda gara del TCR World Tour a Macao, decisiva per l'assegnazione del titolo 2024. Come sempre sarà accessibile la diretta gratuita sul canale YouTube del campionato oppure sul sito ufficiale del Macau GP.

Luca Pellegrini