MotoGP | Mercato, chi è ancora a caccia di una sella? La situazione pilota per pilota

Con il rinnovo in Gresini di Alex Márquez restano solo 10 selle libere per il 2025, alcune delle quali sono ambitissime: Ducati ha ancora - al momento - una sella libera escludendo quella che sarà di Fermin Aldeguer, mentre il passaggio di Pramac in Yamaha offre ai piloti due contratti full factory con la casa giapponese. Caso per caso, esaminiamo cosa attende il futuro di chi non ha ancora deciso cosa fare nel 2025.

Fabio di Giannantonio

In conferenza stampa al Sachsenring il Diggia non ha nascosto di valutare solo progetti che vedono coinvolti un contratto e materiale Factory. Il romano ha menzionato 3 piani: A, B e C. I piani A e B sono Ducati, restando così in VR46, e Yamaha, dove è sponsorizzato da Fabio Quartararo che lo vorrebbe per il team Pramac. Il piano C è attualmente misterioso ma si potrebbe identificare in Honda; Aprilia Trackhouse è in attesa.

Meglio la GP25 o la Yamaha? Se lo sapessi avrei già firmato, ci stiamo lavorando, presto saprò e saprete. Nelle mie opzioni c'è solo una moto factory, penso di meritarla e sto considerando solo progetti con moto factory. Sono contento dei complimenti di Fabio, è un amico e un rivale. Ci siamo parlati, la decisione finale spetta a me. È normale che lui mi dica la sua, ma devo confrontarmi con il mio staff. Sono grato della mia situazione, l'anno scorso ci sono stati momenti difficili, ora invece sono l'uomo mercato. Però è il momento di restare concentrati, sarebbero 2 anni e voglio essere nella condizione di poter fare veramente bene e ho bisogno del progetto migliore. Sono lusingato dall'interesse di Yamaha, è un motivo per il quale per me è un'opzione.

Su Di Giannantonio, Quartararo è stato piuttosto chiaro sul motivo per il quale lo vorrebbe avere in Pramac.

Sarebbe bello vedere Diggia su una di quelle moto, Fabio per me può fare un ottimo lavoro su Yamaha. Penso che negli ultimi 10 mesi abbia fatto un grande lavoro, penso che abbiamo bisogno di uno come lui per migliorare il nostro progetto e anche un rookie sarebbe una bella idea.

Jack Miller

L'australiano - lasciato a piedi da KTM a seguito del recente annuncio del passaggio in Tech3 di Bastianini e Viñales - in questo momento si definisce “in attesa”, con poche opportunità a disposizione: Pramac Yamaha sarebbe un ritorno, avendo militato nel team di Paolo Campinoti tra il 2018 e il 2020, ma Miller non è la loro prima opzione. Ducati più defilata per quello che sarebbe un ritorno ma con colori diversi da quelli del team factory con il quale ha corso fino al 2022.

Alex Rins

Assente al Sachsenring per infortunio e sostituito da Remy Gardner, sembra però sia intenzione di Yamaha tenere Rins al fianco di Fabio Quartararo anche per il biennio 2025-2026.

Raul Fernandez

Lo spagnolo, nel giovedì dedicato ai media, ha anticipato il suo probabile rinnovo con Trackhouse segnalando come manchino solo le firme che avverranno - a meno di scossoni - nel corso della pausa estiva.

Miguel Oliveira

Il profilo di Oliveira è, come per Diggia, nel mirino di Pramac Yamaha con il quale ha parlato per un futuro nel team. Il portoghese non ha nascosto di aver parlato con diversi team e al momento - come Miller - si definisce in attesa di news.

Al momento sono in attesa. Non posso essere proattivo, ho parlato con dei team e loro devono decidere, per questo sto aspettando. Ci sono diverse cose da valutare. Sicuramente è importante poter conoscere la moto, poi anche andare in un posto interessante come Pramac, con la nuova moto e il contratto da factory. La moto ancora non è performante, bisognerebbe entrare e accettare la cosa. Sono cose che si discutono. Ci sono 1-2 posti in Ducati, altrettanto interessanti. Dobbiamo solo aspettare e vedere.

Takaaki Nakagami

Nulla di deciso per Nakagami, che spera nella pausa estiva per decidere il suo futuro. Possibile anche un addio alla MotoGP. La sua sella però sembrerebbe - per motivi di sponsor - destinata a Ogura, dopo il grande rifiuto di due anni fa.

Abbiamo iniziato a parlarne al Mugello, qui ne discuteremo ancora anche perché poi ci sarà la pausa estiva. Dobbiamo decidere se continuare o no, al momento non ne sono sicuro, non so se continuerò in MotoGP. Attualmente non ho un piano B o un piano C.

Joan Mir

Dopo un periodo nel quale sembrava che Mir volesse lasciare HRC per le difficoltà che sta vivendo in questo biennio, per sua stessa ammissione sembra che le parti siano vicine a proseguire assieme anche per il prossimo futuro.

È vero che non ho firmato ancora nulla, ma siamo vicini.

Franco Morbidelli

Per il Morbido non sembra esserci fretta per decidere il suo futuro e anche a domanda diretta ha glissato rimandando il discorso a dopo la pausa estiva.

Non mi sono dato delle scadenze. Ci penserò durante lo stop.

Augusto Fernandez

Su Fernandez in questo momento non sembrano esserci grossi movimenti tra i team di MotoGP: possibile l'addio alla Classe Regina dopo due stagioni con GasGas per il campione 2022 della Moto2.

Gli altri: un rookie per Pramac?

Come anticipato, in conferenza stampa Fabio Quartararo ha fatto i nomi di Sergio Garcia e Alonso Lopez per il team Pramac. Il primo è l'attuale leader del Mondiale Moto2, mentre il secondo negli scorsi anni - specialmente dopo il 2022 quando fece una seconda parte di stagione eccezionale - era già stato accostato a un futuro in MotoGP.

