UAE4 Series | Dubai, gara 2-3: primo successo per Costoya, Bondarev allunga in classifica

Il terzo round stagionale della UAE4 Series ha decretato Christian Costoya e Olexandr Bondarev vincitori delle due gare della domenica sull'asfalto del Dubai Autodrome. Per il pilota spagnolo si tratta della prima vittoria su una monoposto di Formula 4, mentre Bondarev continua il suo percorso eccellente nel campionato, conquistando altri punti preziosi per la classifica generale.

Primo successo per Christian Costoya

In gara 2 della UAE4 Series é Christian Costoya (Prema) ad ottenere la vittoria. Per il pilota junior Mclaren si tratta del primo successo in questo campionato. Costoya ha preceduto Andy Consani (R-ace GP), che ha recuperato qualche punto sul leader della classifica Olexsandr Bondarev (Mumbai Falcon), il quale non è andato oltre la quarta posizione. Terzo posto straordinario per l'italiano Iacopo Martinese (PHM Racing), al primo podio in Formula 4.

In una corsa caratterizzata da due Safety Car e una bandiera rossa, troviamo in top five il già citato Bondarev, seguito da David Cosma (Prema). Sesto posto per Jarrett Clarke (XCEL Motorsport), che ha preceduto Kenzo Craigie (R-ace GP) e Peyton Wescott (Prema) in settima e ottava posizione. Nono posto per Adam Al Azhari (Yas Heat Racing), mentre Scott Kin Lindblom (Hitech) chiude la zona punti, dopo una rimonta sensazionale dal fondo della griglia. Gara da incubo per Nicolò Maccagnani, che ha concluso in penultima posizione, mentre Emily Cotty (R-ace GP) è ancora la prima tra le donne in tredicesima piazza.

classifica gara 2 UAE4 Series

Bondarev vince gara 3 e allunga in classifica

Nella seconda gara della giornata è il solito Olexandr Bondarev (Mumbai Falcon) a conquistare l'ennesimo successo in campionato. Il pilota ucraino ha dominato dall'inizio alla fine, resistendo agli attacchi di Kenzo Craigie (R-ace GP), che ha concluso in seconda posizione. Terza piazza per Andy Consani (R-ace GP), per un podio che ha visto insieme i tre contendenti al titolo.

Quarto posto per David Cosma (Prema), mentre Scott Kin Lindblom (Hitech) e Niccolò Maccagnani (Mumbai Falcon) chiudono in quinta e sesta piazza, con l'italiano che migliora decisamente il risultato della corsa precedente. Settimo posto per il vincitore di gara 2 Christian Costoya (Prema), mentre Alp Aksoy (Mumbai Falcon) e Theo Palmer (Hitech) concludono all'ottavo e al nono posto. Emily Cotty (R-ace GP) chiude la top ten di gara 3, continuando la striscia positiva di risultati nella categoria.

Al termine del terzo fine settimana di gara, Olexandr Bondarev continua il suo percorso in testa alla classifica generale, con Andy Consani e Kenzo Craigie come diretti inseguitori del pilota Prema. Prossimo appuntamento del calendario il 12 e 13 febbraio sul circuito di Lusail in Qatar, che segna anche l'ultimo round di questo campionato.

Federica Passoni