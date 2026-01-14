FRMEC | La nuova era ha inizio: Nakamura-Berta tra i protagonisti

Il 2026 si presenta come un anno di cambiamento anche per la Formula Regional Middle East, con le nuove vetture, le GEN2, che faranno il loro esordio nel campionato. Le nuove Tatuus T-326 avranno delle prestazioni migliorate, una maneggevolezza e caratteristiche di sicurezza che permetteranno ai giovani talenti ad affinare le proprie capacità.

La FRMEC è diventata un passo cruciale per lo sviluppo dei piloti dalla Formula 4, nel 2023 fu il nostro Kimi Antonelli a trionfare all'esordio assoluto, prima di passare in Formula 2 con la PREMA Racing e infine in Formula 1 con la Mercedes dal 2025.

Tra le nuove introduzioni c'è anche il motore Toyota da 1.6 litri a tre cilindri.

Anche il calendario e la durata della competizione hanno subito modifiche dal 2026, potrà infatti avere al massimo quattro eventi e potrà durare complessivamente non più di due mesi. Proprio per questo, le tappe della stagione 2026 sono soltanto 4, con un totale di 12 gare.

Si comincia ad Abu Dhabi, poi Dubai e infine Lusail, atto finale il 13 febbraio

Le prime due tappe saranno sul circuito di Yas Marina, dove la Formula 1 corre l'ultimo Gran Premio di ogni stagione. Saranno eventi da tre giorni l'uno, il primo dal 16 al 18 gennaio, il secondo dal 23 al 25.

Si passerà poi a Dubai, nell'autodromo, dal 30 gennaio al 1° febbraio. L'atto conclusivo si disputerà a Lusail, in Qatar, unica tappa al di fuori degli Emirati Arabi Uniti, dall'11 al 13 febbraio. Nel giro di un mese si saprà il nuovo campione di Formula Regional Middle East.

I punti sono assegnati ai primi 12 classificati in questo modo: 30 per il vincitore, 22 per il secondo, 18 per il terzo, 15 per il quarto, e poi dal quinto 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Inoltre, saranno dati anche 2 punti a chi conquisterà la pole position.

Nei suoi 7 anni di vita, il FRMEC, che prima si chiamava FRAC (Formula Regional Asian Championship) fino al 2022, ha visto passare diversi buoni piloti. Uno su tutti, come già detto, Kimi Antonelli, unico ancora in Formula 1. Nel 2021 a vincere fu invece Zhou Guanyu, mentre nel 2022 toccò ad Arthur Leclerc.

Il vincitore del 2024, Tuuka Taponen, corre in Formula 3 con MP Motorsport come parte della Ferrari Driver Academy. Evan Giltaire, invece, vincitore nel 2025, quest'anno correrà nella Super Formula Lights.

I protagonisti della stagione 2026 di Formula Regional Middle East, occhio ai giovani Hanna, Costa e Kostić

Ai nastri di partenza dell'annata 2026 si presentano tanti giovani prospetti interessanti, tra cui troviamo l'italiano Giovanni Maschio, alla sua quarta stagione. Da sottolineare poi la presenza di Maximilian Popov, che corre sotto bandiera italiana pur essendo di nazionalità russa.

Trovare un solo favorito alla vittoria finale è difficile, ma Kean Nakamura-Berta sembra essere un candidato più che valido. Il giapponese, classe 2007, si è unito all'Academy Williams qualche giorno fa e, dopo aver trionfato in Formula 4 italiana (la più importante, categoria vinta da Stroll, Bearman e Antonelli) e in E4 nel 2025, è pronto a vincere in questa stagione il FRMEC.

Un nome particolare su cui prestare attenzione potrebbe essere il colombiano Salim Hanna, classe 2009 (16 anni compiuti da meno di due mesi), arriva da un incredibile stagione con la Prema Racing. 4° nella Formula 4 italiana, miglior rookie, e 7° nel campionato E4, pronto a mettersi in gioco in FRMEC con la squadra italiana.

Tra gli altri piloti spicca Taito Kato, pilota giapponese che correrà i primi tre round del campionato in preparazione per la Formula 3, che disputerà sotto bandiera francese con l'ART Grand Prix. Uno dei più giovani piloti del campionato è Andrija Kostić, serbo classe 2009 che, con Popov e Kai Daryanani (solo durante i test pre-stagionali), fa parte del team Trident, di casa italiana e sarà uno dei tanti rookie della stagione, dopo due anni in Formula 4 italiana e in giro per l'Europa.

Jan Przyrowski è un altro nome da tenere d'occhio, il polacco classe 2008 arriva da un 2025 importante, dove ha chiuso 3° nella Formula 4 spagnola. RPM avrà, oltre a lui e Maschio, anche un giovanissimo Miguel Costa, brasiliano di 16 anni che lo scorso anno ha chiuso 8° il campionato invernale nella Formula 4 spagnola (al fianco proprio di Przyrowski, terzo in classifica), e conquistando un podio.

Alessio Apicella