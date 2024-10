F1 | Stake Sauber: Inaki Rueda nuovo Direttore Sportivo, Dall’Ara capo degli ingegneri

C’è aria di novita in casa Stake Sauber F1 Team. La scuderia di Hinwil, infatti, ha annunciato l’ingresso in organico di due nuove figure apicali di grande esperienza come Inaki Rueda, ben noto a tutti i fan della Ferrari, e Giampaolo Dall’Ara. Beat Zehnder, storica figura del management del team, presente al fianco di Peter Sauber praticamente sin dagli inizi, lascerà invece il suo ruolo operativo, per occuparsi invece della sezione Signature a partire dal 2025, assicurandosi che la transazione sotto il controllo Audi della squadra avvenga in modo da preservare l’eredità sportiva e l’identità del team Sauber.

Una nuova sfida per Rueda e Dall’Ara

Per Ignacio “Inaki” Rueda si tratta di una nuova sfida, che arriva dopo diversi anni passati al muretto Ferrari. Lo spagnolo, che a breve inizierà la sua attività in Stake Sauber, non si occuperà più di selezionare strategie, ma occuperà la posizione di Direttore Sportivo, un ruolo di grandi responsabilità e che risponderà direttamente al team principal, oggi Alessandro Alunni Bravi, a breve Mattia Binotto. Rueda aveva avuto un ruolo simile in Ferrari a partire dal 2021 fino al 2023, quando era stato sostituito da Mekies, e si troverà di nuovo a lavorare fianco a fianco con l’ingegnere reggiano. Nella prossima stagione, dunque, lo spagnolo andrà a sostituire Beat Zehnder, anima storica del team Sauber in F1, che andrà ad occuparsi della sezione Signature e Heritage del team. Un ruolo meno operativo per lo svizzero, che però avrà l’importante compito di supervisionare la transizione sotto Audi e l’introduzione di nuove figure e nuove strutture, facendo in modo che tutto si vada ad integrare alla perfezione con la storia ormai più che trentennale del marchio Sauber nel mondo delle corse.

Insieme a Rueda, arriverà a Hinwil anche Giampaolo Dall’Ara. L’ingegnere italiano svolgerà il ruolo di Head of Race Engineering, supervisionando le attività, da quello che si evince dal comunicato, sia a Hinwil che in pista. Il background di Dall’Ara nel motorsport è qualcosa di molto pesante, avendo già lavorato con il team nella squadra dedicata ai test in pista, oltre che nel DTM con Alfa Romeo. La sua figura sarà certamente centrale nel rilancio della squadra, che al momento è fanalino di coda della classifica.

Obiettivo rilancio per il 2025

Stake Sauber F1: urge una svolta in vista del 2025

Tanti i volti nuovi che vedremo nel 2025 indossare la casacca Stake Sauber, dunque. Un rimescolamento che era nell’aria e probabilmente necessario, visti i risultati in pista non propriamente esaltanti. Non ci sono notizie ufficiali in merito, ci mancherebbe, ma sembra già di intravedere lo zampino di Mattia Binotto dietro alcune scelte. Non è infatti un segreto che Rueda sia sempre stato uno dei suoi uomini di punta negli anni di Maranello, e l’allontanamento dello spagnolo dalla Ferrari è coinciso proprio con la chiusura del rapporto tra il Cavallino e lo stesso Mattia.

La pista ci dirà se le scelte fatte siano state corrette. Certo è che il target immediato deve essere quello di ritrovare una competitività che ad oggi pare completamente persa, prima dell’ingresso ufficiale di Audi. Il marchio tedesco sta già muovendo le proprie pedine, e nel 2026, quando il team avrà ufficialmente il nome della Casa dei Quattro Anelli, le prestazioni dovranno essere ben diverse. Mentre le tessere del mosaico continuano ad incastrarsi, resta ancora ignoto il nome del pilota che affiancherà Nico Hulkenberg nel 2025. Si è parlato tanto di Colapinto, per il quale però pare sia stata fatta un’offerta da RB; poi si sono alzate le quotazioni di Bottas, ed ora pare addirittura che LM sia entrata in campo per garantire un posto a Perez proprio a Hinwil. Per il messicano si tratterebbe di un ritorno nel team che lo ha lanciato nella massima serie, ma per ora sono solo chiacchiere da box. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma la riserva certamente verrà sciolta a breve.

Intanto, Stake Sauber fa prove di futuro con Rueda e Dall’Ara, mentre Beat Zehnder, volto storico del team, avrà un ruolo meno operativo. In bocca al lupo a tutti; come detto, la pista darà le risposte che cerchiamo. Attenzione, però, perché al momento il percorso sembra essere tutto in salita, e per nulla agevole.

Nicola Saglia