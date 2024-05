F1 | GP Monaco: Leclerc e Ferrari trionfano nel Principato

Charles Leclerc vince per la prima volta in carriera il GP di Monaco, ottavo atto del Mondiale F1 2024. Sesta affermazione per il monegasco nella massima formula, abile ad imporsi davanti alla McLaren di Oscar Piastri ed al teammate Carlos Sainz.

La Ferrari torna ad imporsi tra i muretti del Principato dopo l'acuto del 2017 di Sebastian Vettel, mentre l'ex campione di FIA F2 ritrova il gradino del più alto del podio nella massima formula dopo una lunghissima pausa che durava dal GP Austria 2022.

Partenza col botto

Il via del GP Monaco è stato caratterizzato da un violento impatto che ha coinvolto la Red Bull di Sergio Perez e le due monoposto del Team Haas. Il danese Kevin Magnussen ha provato a superare il #11 dello schieramento nella salita verso curva 2, il contatto è stato inevitabile.

Il tedesco Nico Hülkenberg, incolpevole, è stato coinvolto nel crash che ha costretto la direzione gara a neutralizzare la competizione. Avvio difficile anche per Carlos Sainz e per le due Alpine.

La Ferrari dello spagnolo ha perso terreno dopo una foratura rimediata in seguito ad un contatto in curva 1 con l'australiano Oscar Piastri (McLaren), mentre le due Alpine sono entrate in contatto prima dell'ingresso del Tunnel.

More angles on the crash at the start 💥



A huge coming together but thankfully all drivers - Checo, K-Mag and Hulk - are okay 👍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/vDZo5iFcAu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Tutto da rifare con la bandiera rossa

L'inserimento della bandiera rossa nel corso del primo giro ha modificato l'ordine provvisorio della classifica generale ripristinando l'originale griglia di partenza. Sainz è quindi stato promosso in terza piazza, presente alle spalle di Piastri ed al compagno di box Charles Leclerc.

George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) hanno messo le gomme morbide per il restart, una scelta alternativa rispetto al resto dello schieramento.

Leclerc vince il GP Monaco - Credits: Ferrari

Ferrari riparte al meglio

Leclerc ha gestito alla perfezione anche il secondo restart ed ha provato subito ad allungare nei confronti dell'ex campione di FIA F2. L'australiano ha tenuto a bada Sainz che senza difficoltà ha tenuto a bada la seconda McLaren di Lando Norris ed alla Mercedes di George Russell.

Senza l'incognita delle soste ai box e vista la complessità nell'effettuare sorpassi, Ferrari ha controllato ogni ipotetico attacco da parte delle due McLaren, in azione questo week-end con una livrea particolare dedicata ad Ayrton Senna.

Leclerc torna a vincere

Leclerc ha quindi preceduto sotto la bandiera a scacchi Piastri e la Rossa #55 di Sainz diventando il primo monegasco a vincere il GP di Monaco come evento valido per il Mondiale F1 (Louis Chiron lo vinse nel 1931). L'ordine delle qualifiche è quindi stato perfettamente rispecchiato in gara, il terzetto citato ha battuto Norris, Russell e Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton ottiene la 7ma posizione all'arrivo, il sette volte campione del mondo ha preceduto Yuki Tsunoda (VISA RB), Alexander Albon (Willians) e Pierre Gasly (Alpine).

Prossima prova del Mondiale F1 2024 in Canada a Montreal tra due settimane. Successivamente si tornerà in Europa per una lunga estate di gare tutta da vivere.

Luca Pellegrini