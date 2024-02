F1 | McLaren svela la MCL38 di Piastri e Norris

Dopo aver mostrato la livrea un mese fa, ora McLaren F1 Team svela MCL38 con cui parteciperà al Mondiale F1 2024. Lando Norris ed Oscar Piastri si preparano per una nuova stagione insieme con il chiaro intento di puntare con costanza alla parte alta della graduatoria.

McLaren MCL38: come piace ai tifosi

La MCL38 presenta i colori popolari della papaya e dell'antracite. La livrea offre infatti elementi distintivi preferiti dai tifosi, con il cromo per i numeri dei piloti. Un tuffo nel passato in quanto quest'ultimo aspetto che era stato ampiamente utilizzato da McLaren dal 2006 al 2014 prima di tornare al Gran Premio di Gran Bretagna del 2023 con 'Google'.

Dichiarazioni protagonisti

https://twitter.com/McLarenF1/status/1757685639032533030?t=K7T1lhQf9faR966s4Gd1mQ&s=19

In uno sport competitivo come la F1 bisogna essere realistici, come riconosciuto da Zak Brown (CEO di McLaren Racing): "Dobbiamo rimanere realistici poiché ogni squadra avrà fatto progressi in bassa stagione. La vera prova per verificare se abbiamo fatto passi avanti nella giusta direzione saranno le qualifiche in Bahrain. Siamo tutti entusiasti di tornare a correre, ma sappiamo che c’è una lunga stagione davanti a noi e molto lavoro ancora da fare per assicurarci di costruire sui progressi che abbiamo fatto nel corso del 2023”.

Il team papaya, infatti, era stato protagonista di una seconda parte di stagione di notevole sviluppo tanto dal renderlo, di fatto, l'unico antagonista di Red Bull Racing. L'obiettivo è quello di restare il più possibile con i migliori della graduatoria.

Parola ai piloti: Lando ed Oscar all'attacco

Ai margini della presentazione è arrivato anche il commento del team principal: "Ci sono numerose innovazioni sulla vettura, ma non tutte le aree che vogliamo affrontare sono state completate per la nostra vettura con le specifiche di lancio. Queste zone diventano ora il fulcro del nostro sviluppo stagionale, che è già in corso".

Totale fiducia al team anche da parte di Lando Norris. "Ho piena fiducia nella squadra che continuerà ad andare avanti dopo la svolta della scorsa stagione. Tuttavia, la vera prova dei nostri progressi arriverà quando metteremo alla prova la macchina nei test, prima delle qualifiche e della corsa per il Gran Premio del Bahrain".

Il team McLaren è consapevole di non avere la certezza di quanto sia competitiva la MCL38. I piloti però sono stati parte attiva della progettazione, come dichiarato da Oscar Piastri: “Non sapremo a che punto siamo in termini di competitività finché non correremo in Bahrain, ma ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità trascorrendo del tempo al simulatore, lavorando a stretto contatto con tutti coloro che hanno progettato e costruito la macchina per assicurarci di essere pronti a partire alla grande".

Nella giornata di oggi, McLaren sarà in pista per il filming day sul circuito di Silverstone, con Lando Norris e Oscar Piastri che si alterneranno alla guida. È una pietra miliare importante nello sviluppo della MCL38 per il 2024 in attesa dei test pre-stagionali che commenteremo settimana prossima in Bahrain.

Anna Botton