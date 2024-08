TCR World Tour | El Pinar: Ehrlacher e Björk al vertice

Due prove e due affermazioni per Lynk & Co Cyan Racing nel TCR World Tour in quel di El Pinar. Yann Ehrlacher e Thed Björk si dividono il bottino in Uruguay, Norbert Michelisz mantiene il comando nella classifica generale.

TCR World Tour El Pinar, race-1: Ehrlacher a segno dalla pole

Dalla pole alla vittoria per Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing) senza particolari problemi al termine di una race-1 caratterizzata da due neutralizzazioni che hanno spezzato il ritmo.

Il francese ha gestito Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse), spagnolo che costantemente ha provato a sorprendere il rivale. Podio per Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing), abile a primeggiare nei confronti dell'idolo locale Santiago Urrutia (Lynk & Co Cyan Racing). Quest'ultimo è però stato successivamente penalizzato per un contatto nel finale con la Hyundai di Nestor Girolami, un episodio giustamente condannato.

L'argentino ha chiuso in ogni caso quinto alle spalle di Norbert Michelisz, la coppia si è collocata davanti all'Honda #186 GOAT Racing di Esteban Guerrieri ed al vincitore del TCR South America Pedro Cardoso (PMO Racing Peugeot).

TCR World Tour El Pinar, race-2: Björk torna al vertice

La partenza è stata caratterizzata dall'assenza in griglia dell'autore della pole Ma Qing Hua (Lynk & Co Cyan Racing) e successivamente da un problema con il semaforo che ha costretto la direzione gara ad esporre una bandiera rossa.

Il brasiliano Pedro Cardoso (PMO Racing Peugeot) ha provato a difendere il primato davanti a John Filippi (Volcano Motorsport Audi) ed a Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing).

Lo scandinavo ha fatto la differenza nel finale, l'ex campione del FIA WTCC ha conquistato il primato ed ha meritamente primeggiato nei confronti del brasiliano. Niente da fare per Filippi, precipitato nei giri conclusivi in classifica a favore di Urrutia, Guerrieri, Michelisz ed Azcona.

Norbert Michelisz mantiene il primato in campionato, l'alfiere della Hyundai resta in vetta alle operazioni, ma Ehrlacher e Guerrieri non restano lontani alla vigilia delle ultime due importanti tappe del ‘Mondiale turismo’.

Lunga pausa per il TCR World Tour che tornerà ad ottobre in Cina con il TCR locale in quel di Zhuzhou International Circuit.

Luca Pellegrini