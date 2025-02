WEC | Mercedes si prepara per tornare a Le Mans partendo da Lusail

Anche Mercedes sarà della partita nel FIA World Endurance Championship 2025 in LMGT3. Prima volta per il marchio di Stoccarda che farà affidamento a tempo pieno sulla compagine tricolore Iron Lynx.

Iron Lynx e Mercedes insieme per una sfida tutta da seguire

Dopo aver accantonato il programma Lamborghini, tra LMGT3 ed Hypercar, la struttura italiana porta nel FIA WEC un brand prestigioso come Mercedes che negli ultimi anni ha vinto tutto nella nota piattaforma GT3.

Ferrari, Lexus, BMW, Corvette, McLaren, Porsche, Ford, Aston Martin accolgono quindi le competitive AMG GT3 EVO che nel 2024 hanno saputo imporsi nella FIA GT World Cup, nel GT World Challenge Europe Powered by AWS (Sprint ed Overall) e nella classifica costruttori del DTM.

Mercedes al debutto nel FIA WEC - Credits: Iron Lynx

L'AMG GT3, in pista oramai da un paio di stagioni, è forse la GT3 più gettonata al mondo con oltre 70 affermazioni registrate negli ultimi due anni. Molto competitivi anche gli equipaggi di Iron Lynx con Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried attesi con l'auto #61 e Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli in azione con la gemella #60.

Menzione particolare per la seconda squadra citata che ha corso insieme lo scorso anno in LMGT3 la 8h del Bahrain con Lamborghini. Precedentemente il tridente tutto tricolore si era impegnato in LMGTE nell'European Le Mans Series con una Porsche 911 RSR-19.

Tanto lavoro in Qatar in vista del 2025

Andrea Piccini, Team Principal e CEO, ha riportato in una nota al termine del Prologo.

Penso che abbiamo avuto due giorni positivi. Essere in pista per la prima volta con una nuova auto richiede di trovare un compromesso, perché c'è molto da fare in diverse aree. Tuttavia, l'atmosfera è abbastanza rilassata e costruttiva e i progressi sono tangibili. Ci siamo concentrati principalmente sulla gestione degli pneumatici e sulla gestione del motore.

Iron Lynx ha conosciuto per la prima volta la Mercedes durante l'inverno con una serie di test in Portogallo e non solo. Ricordiamo, inoltre, le poche gare disputate dal costruttore tedesco con le gomme Goodyear, protagoniste nel FIA WEC oppure in ELMS e non in altre realtà.

Il responsabile della squadra ha continuato dicendo:

Inoltre, abbiamo dato ai nostri piloti bronzo il tempo necessario per familiarizzare con la macchina, mentre Cairoli ha avuto la possibilità di imparare questa pista per la prima volta. Ora ci concentreremo sull'analisi dei dati che abbiamo ottenuto e ci prepareremo per il nostro primo weekend di gara del 2025.

Luca Pellegrini