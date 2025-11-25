WRC | Ogier vs Evans per il titolo nel Arabia Saudita. Rovanperä per l'impresa

Sébastien Ogier ed Elfyn Evans tornano a sfidarsi per la conquista del titolo Mondiale nel Rally Arabia Saudita 2025. I due piloti Toyota si contendono il primato, in lotta resta matematicamente anche il Kalle Rovanperä nonostante 24 punti di ritardo dalla vetta.

Ogier - Credits. Toyota GR

Rally Arabia Saudita: Ogier vs Evans, Rovanperä resta in agguato

Ogier ha vinto il 7mo ed ultimo titolo in carriera a Monza in un evento completamente nuovo nel 2020 e nel 2021 annichilendo la concorrenza di Elfyn Evans. I due si ritrovano l'uno contro l'altro ancora una volta con la medesima vettura, pronti per un Rally tutto da scoprire.

Sarà infatti lo sterrato dell'Arabia Saudita ad eleggere il nuovo campione del mondo Rally: Evans conduce le danze con solo 3 punti di margine su Ogier e 24 su Kalle Rovanperä, ancora in lotta dopo una negativa prestazione in Giappone.

Evans - Credits. Toyota GR

Ogier, in azione quest'anno part-time, potrebbe eguagliare i nove successi di Sébastien Loeb, mentre Evans potrebbe finalmente ottenere un trofeo che insegue da anni. Il 36enne gallese è infatti arrivato secondo nel FIA WRC nel 2020, nel 2021, nel 2023 ed anche nel 2024, quasi sempre sconfitto dal proprio compagno di squadra.

Nel caso specifico stiamo parlando di Ogier oppure di Rovanperä, due volte vincitore del Mondiale che saluterà lo schieramento per impegnarsi in altre categorie in pista. Il finnico non è riuscito a brillare ed ora è costretto ad inseguire in Arabia Saudita, round in cui tutto può succedere ed in cui le gomme (e le forature) potrebbero giocare un ruolo chiave.

Rovanperä - Credits: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Ultimo round tutto da vivere, Hyundai prova a chiudere in bellezza il 2025

Evans avrà lo svantaggio di ‘aprire la strada' durante il primo giorno, una dinamica che potrebbe avvantaggiare i due rivali. Le Toyota GR Rally1 hanno dominato in stagione la scena, solamente Ott Tanak ha consegnato un evento a Hyundai Motorsport (Rally Grecia).

Tanak, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux potrebbero sottrarre dei punti ai contendenti per il titolo nel weekend e nell'importantissimo Super Sunday che potrebbe essere determinante. Fondamentali anche i punti della Power Stage, 17mo ed ultimo segmento del Rally Arabia Saudita.

Credits: Toyota GR

Otto prove sono previste nel day-1, sei nel day-2 e tre la domenica. L'attenzione dovrà esere massima fino alla fine, la penultima prova (SS16 - Asfan) sarà infatti la più lunga dell'intero evento con ben 32 km cronometrati da affrontare.

Luca Pellegrini