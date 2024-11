GTWC Europe | Jeddah, qualifiche: Ferrari in pole per la finale

Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Davide Rigon hanno firmato la pole position per la 1000km di Jeddah, epilogo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La Ferrari #51 AF Corse si impone nelle qualifiche in Arabia Saudita davanti a Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163) e Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99).

Lamborghini parte forte in Q1

Lamborghini ha siglato il giro veloce nelle pre-qualifiche ed ha saputo ripetersi anche nella Q1 con Franck Perera. L'Huracan GT3 EVO2 #163 ha battuto di 92 millesimi il riferimento della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Alessio Rovera, la coppia ha preceduto Christopher Haase (Tresor Attempto Audi #99), Simon Gachet (CSA Racing Audi #11 - Gold Cup) e Loris Spinelli (Iron Lynx Lamborghini #63).

21ma piazza in Q1 per l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi, il leader del campionato ha concluso davanti a Rocco Mazzola (Tresor Attempto Audi #33 - Silver Cup), GetSpeed Mercedes #2 e WRT BMW #32.

Rigon e Ferrari passano Lamborghini

In Q2, la Ferrari #51 è balzata al vertice della graduatoria grazie a Davide Rigon. Il veneto che ha saltato la tappa di Monza per gli impegni nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha dominato la scena beffando la Porsche #22 Schumacher CLRT di Laurin Heinrich e la Mercedes #2 GetSpeed di Jules Gounon.

La Porsche #22 ha registrato il terzo tempo nella media dei tempi inserendosi tra la Lamborghini #163 GRT di Marco Mapelli (2° posto) e l'Huracan GT3 EVO2 #63 Iron Lynx di Andrea Caldarelli (4° posto).

Ferrari x2 dopo Monza

Ferrari ha firmato l'ultima pole del GTWC Europe 2024 imponendosi contro il cronometro grazie ad una perfetta Q3 da parte di Alessandro Pier Guidi. Il giro veloce di Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi #99) non ha spodestato la Rossa dalla pole, l'elvetico scatterà con la propria R8 EVO II dalla terza piazza alle spalle anche della Lamborghini #163 GRT.

Schumacher CLRT Porsche #22, Iron Lynx Lamborghini #63, Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes #48, Garage 59 McLaren #188 e GetSpeed Mercedes #2 completano nell'ordine la prima parte della classifica davanti alle due Audi che guideranno il gruppo in Silver ed in Gold Cup. Nel primo caso è da segnalare il best lap di Sainteloc Racing Audi #26, nel secondo il giro veloce per CSA Racing Audi #111.

Pole in Bronze Cup per Rutronik Racing Porsche #97 al termine di una sessione che non ha mai avuto interruzioni per problemi in pista. Lontane, invece, le due BMW di WRT con il 23mo posto per la M4 GT3 #46 davanti alla gemella #32. Out dalla Top15 con il 18mo crono anche l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing, vincente quest'anno nella 24h di Spa.

Oggi pomeriggio alle 15.00 l'epilogo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con una 1000km da non perdere. La diretta come sempre verrà offerta gratuitamente su YouTube (GTWorld) oppure in alternativa su Sky Sport.

Luca Pellegrini