Karting | Show a Sarno per il secondo round della WSK Super Master Series

Un bel successo di partecipazione e di spettacolo in pista ha caratterizzato la seconda prova della WSK Super Master Series sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno, dove dopo la prima prova disputata l’altra settimana a La Conca, il confronto sportivo e tecnico è cresciuto ulteriormente con la presenza di tutte le più importanti case ufficiali e i maggiori team di livello internazionale.

Nell’appuntamento di Sarno non sono mancati infatti nuovi protagonisti che hanno vivacizzato le classifiche di campionato in tutte le categorie e alzato ancor di più la competitività fra i 277 piloti di 45 nazionalità presenti in questo secondo evento del 2025 di WSK Promotion.

Dopo le manches eliminatorie di venerdì e sabato, la fase finale di domenica a Sarno con le Prefinali e le Finali ha visto una bella serie di duelli in tutte le categorie, dove alla fine ad aggiudicarsi le vittorie sono stati Orlando (OKNJ), Lazaro (MINI GR.3), Bergman (MINI U10), Hoogendoorn (OKJ), Sala (OK), Bertuca (KZ2).

OKNJ – Vince Orlando in volata

Nella OK-N Junior è stato Michele Orlando con il team DR su DR-Modena Engines-Vega ad aggiudicarsi la vittoria dopo essere risultato il migliore nelle manches. Il pilota italiano è andato ben presto in testa dopo aver superato l’ucraino Vsevold Osadchyi-Suslovskyi (Monster K Factory/Monster K-TM Kart) che era scattato al comando. Al termine di una gara alquanto combattuta, sul traguardo Orlando si conferma in testa e chiude in volata davanti al pilota ucraino, con Gioele Girardello (Modena Kart/Parolin-TM Kart) che si piazza terzo ma poi viene penalizzato per lo spoiler anteriore fuori posizione. Il terzo posto sul podio va quindi a Rocco Simone (Kidix/KR-Modena Engines), andato al successo nella Prefinale. Il vincitore della scorsa gara di La Conca, l’americano Lucas Palacio (KR Motorsport/KR-Iame), si piazza quarto e mantiene la testa della classifica.

Finale OK-NJ:

1° Orlando Michele (ITA) (#721 DR/DR-Modena Engines-Vega) 12 giri

2° Osadchyi-Suslovskyi Vsevlod (UKR) (#716 Monster K Factory/Monster K-TM Kart) + 0.025

3° Simone Rocco (CAN) (#727 Kidix/KR-Modena Engines) +0.744

Campionato OK-NJ:

1° Palacio Lucas (USA) punti 127

2° Osadchyi-Suslovskyi Vsevlod (UKR) punti 101

3° Orlando Michele (ITA) punti 94

MINI Gr.3 – Successo per Lazaro che passa in testa al campionato

Nella OK-N Junior è stato Michele Orlando con il team DR su DR-Modena Engines-Vega ad aggiudicarsi la vittoria dopo essere risultato il migliore nelle manches. Il pilota italiano è andato ben presto in testa dopo aver superato l’ucraino Vsevold Osadchyi-Suslovskyi (Monster K Factory/Monster K-TM Kart) che era scattato al comando. Al termine di una gara alquanto combattuta, sul traguardo Orlando si conferma in testa e chiude in volata davanti al pilota ucraino, con Gioele Girardello (Modena Kart/Parolin-TM Kart) che si piazza terzo ma poi viene penalizzato per lo spoiler anteriore fuori posizione. Il terzo posto sul podio va quindi a Rocco Simone (Kidix/KR-Modena Engines), andato al successo nella Prefinale. Il vincitore della scorsa gara di La Conca, l’americano Lucas Palacio (KR Motorsport/KR-Iame), si piazza quarto e mantiene la testa della classifica.

Finale OK-NJ:

1° Orlando Michele (ITA) (#721 DR/DR-Modena Engines-Vega) 12 giri

2° Osadchyi-Suslovskyi Vsevlod (UKR) (#716 Monster K Factory/Monster K-TM Kart) + 0.025

3° Simone Rocco (CAN) (#727 Kidix/KR-Modena Engines) +0.744

Campionato OK-NJ:

1° Palacio Lucas (USA) punti 127

2° Osadchyi-Suslovskyi Vsevlod (UKR) punti 101

3° Orlando Michele (ITA) punti 94

MINI U10 – A Sarno bis di Bergman

Anche la MINI Under 10 offre un bello spettacolo per la vittoria con Josh Bergman con il team Kidix su KR-Iame-Vega, primo sul traguardo della finale e al suo secondo successo consecutivo dopo la vittoria a la Conca. Nelle fasi concitate delle ultime battute di gara, il secondo posto lo conquista il cipriota Andreas Papageorgiu (Monster K Factory/Monster K-TM Kart) con appena 33 millesimi di vantaggio sull’italiano Daniel Pasquali (CRG Racing Team/T-Group-TM Kart), che in rimonta conquista il podio. Quarto si piazza l’altro pilota di Monster K Factory, il messicano Mateo Garcia, vincitore della Prefinale, quinto il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace/Parolin-Iame). In campionato Bergman aumenta il proprio vantaggio sugli inseguitori.

Finale MINI U10:

1° Bergman Josh (USA) (#563 Kidix/KR-Iame-Vega) 8 giri

2° Papageorgiu Andreas (CYP) (#565 Monster K Factory/Monster K-TM Kart-Vega) +0.848

3° Pasquali Daniel (ITA) (#550 CRG Racing Team/T-Group-TM Kart) +0.881

Campionato MINI U10:

1° Bergman Josh (USA) punti 168

2° Papageorgiu Andreas (CYP) punti 95

3° Godschalk Wynn (USA) punti 84

WSK Super Master Series - Credits: Sportinphoto

OKJ – Hoogendoorn vittoria e primo posto in campionato

E’ l’olandese Dean Hoogendoorn con il team Prema Racing su KR-Iame-Vega ad aggiudicarsi la Finale al termine di un gran duello, vinto in volata per 26 millesimi di secondo sul compagno di squadra, l’inglese Noah Baglin, mentre il terzo posto va all’altro pilota britannico Will Green con il team KR Motorsport, anche questi su KR-Iame. Con questa vittoria Hoogendoorn balza in testa al campionato, davanti a Baglin e al precedente vincitore di la Conca, l’americano Michael McGaughy (Koski Motorsport/KR-Iame) che questa volta si è dovuto accontentare del nono posto. Nella Finale, il quarto posto va al belga Bruno Priam (Parolin Motorsport/Parolin-TM Kart) e il quinto all’altro americano Drew Walz con KR Motorsport.

Finale OKJ:

1° Hoogendoorn Dean (NLD) (#302 Prema Racing/KR-Iame-Vega) 12 giri

2° Baglin Noah (GBR) (#301 Prema Racing/KR-Iame-Vega) +0.026

3° Green Will (GBR) (309 KR Motorsport/KR-Iame) +1.839

Campionato OKJ:

1° Hoogendoorn Dean (NLD) punti 157

2° Baglin Noah (GBR) punti 109

3° McGaughy Michael (USA) punti 77

OK – Sala vince la Finale, Van Langendonck nuovo leader

Finale al cardiopalmo per la OK, dove negli ultimi metri riesce a spuntarla Filippo Sala in gara con il team Forza Racing su Exprit-TM Kart. Il pilota italiano ha la meglio su Dries Van Langendonck (Prema Racing/KR-Iame), vincitore della Prefinale-B, al termine di un incredibile duello conclusivo. Il vincitore della prima prova a La Conca, lo scozzese Zac Drummond (Fusion Motorsport/KR-Iame), perde il terzo posto a causa di una penalizzazione che lo vede retrocedere in 15ma posizione. Alle spalle di Sala e Van Langendonck, che diventa nuovo leader in campionato, sale sul terzo gradino del podio lo spagnolo Christian Costoya (Parolin Motorsport/Parolin-TM Kart), vincitore della Prefinale-A. Quarto conclude il britannico Noah Wolfe (Var by Birel/BirelART-TM Kart), quinto l’altro britannico Lewis Wherrell (Forza Racing/Exprit-TM Kart).

Finale OK:

1° Sala Filippo (ITA) (#228 Forza Racing/Exprit-TM Kart-LeCont) 15 giri

2° Van Langendonck Dries (BEL) (#201 Prema Racing/KR-Iame) +0.614

3° Costoya Christian (ESP) (#231 Parolin Motorsport/Parolin-TM Kart) +0.909

Campionato OK:

1° Van Langendonck (BEL) punti 150

2° Costoya Christian (ESP) punti 129

3° Sala Filippo (ITA) punti 104

KZ2 – Bertuca vince la finale e passa in testa al campionato

Alla fine è l’italiano Cristian Bertuca, al suo ingresso nel campionato con BirelART Racing su BirelART-TM Kart-Vega, a mettere tutti d’accordo e vincere su una concorrenza alquanto agguerrita. Dopo un inizio che vede prim’attori anche il poleman e vincitore della Prefinale A, Max Orlov (CPB Sport/Sodikart-TM Kart), e l’olandese Marjin Kremers (Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex), Cristian Bertuca riesce a prendere un po’ vantaggio fino a mantenerlo fin sul traguardo, inseguito dal romeno Daniel Vasile, anche questi su BirelART-TM Kart con il team CL Racing e vincitore della Prefinale B, che era riuscito a inserirsi in seconda posizione. Al terzo posto conclude l’estone Markus Kajak (Formula K SRP/IPK-TM Kart). Fra i migliori anche l’olandese Kasper Schormans (CPB Sport/SodiKart-TM Kart) quarto, mentre Kremers si è dovuto accontentare del quinto posto, davanti a Orlov.

L’olandese Stan Pex (SP Motorsport/KR-TM Kart) vincitore a La Conca, si piazza decimo e perde la leadership di campionato che va a favore di Bertuca.

Finale KZ2:

1° Bertuca Cristian (ITA) (#125 BirelART Racing/BirelART-TM Kart-Vega) 15 giri

2° Vasile Daniel (ROU) (#133 CL Racing Team/BirelART-TM Kart) +0.406

3° Kajak Markus (EST) (#139 Formula K SRP/IPK-TM Kart) +1.105

Campionato KZ2:

1° Bertuca Cristian (ITA) punti 100

2° Vasile Daniel (ROU) punti 88

3° Pex Stan (NLD) punti 87

Prossimo round del WSK Super Master Series il 19-23 febbraio al South Garda Karting di Lonato.