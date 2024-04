NASCAR | Joey Gase finisce a muro e lancia il paraurti contro il rivale!

L'edizione 2024 della ToyotaCare 250, evento valido per la NASCAR Xfinity Series disputato settimana scorsa in quel di Richmond, resterà indubbiamente nella memoria di molti per il contatto avvenuto poco prima di curva 1 tra Joey Gase (NCPC Race Against Crime Chevrolet #35) e Dawson Cram (TeamJDMotorsports.com Chevrolet #4).

Joey Gase non prende bene l'incidente con Dawson Cram

Il primo dei due citati, americano pilota e proprietario del Joey Gase Motorsport, non ha preso nel migliore dei modi una spinta eccessiva dell'avversario, protagonista in azione con la Chevy Camaro #4 del JD Motorsports.

Il 31enne, una volta sceso dalla propria vettura, ha tolto il paraurti posteriore e lo ha letteralmente lanciato contro il rivale che con gli altri piloti si era accodato alla Safety Car.

L'episodio ha ricordato molto quanto avvenne a Bristol oramai oltre 10 anni fa con il clamoroso lancio del casco da parte di Tony Stewart nei confronti di Matt Kenseth dopo un contatto in pista.

La Chevy #35 di Joey Gase con il paraurti attaccato a Richmond in NASCAR Xfinity Series - Credits: Joey Gase X

Niente provvedimenti per ora

La NASCAR non ha preso provvedimenti ufficiali dopo quanto accaduto, i due piloti hanno provato a chiarirsi una volta terminata la competizione. Non sappiamo al momento se vi sono delle investigazioni in corso, non è da escludere che vi siano dei provvedimenti disciplinari che scopriremo solamente nei prossimi giorni.

I due torneranno regolarmente in azione il prossimo sabato in occasione della gara di Martinsville della NASCAR Xfinity Series, la seconda categoria più importante per quanto riguarda le stock car statunitensi.

Dawson Cram è atteso nuovamente con la Chevrolet #4 per il 7mo atto della regular season, mentre Joey Gase guiderà la Ford Mustang #53 del proprio team vista la presenza a bordo della Camaro #35 di Akinori Ogata.

Ricordiamo che l'evento in quel di Richmond è stato firmato da Chandler Smith (Mobil 1 Toyota #81), dominatore della scena davanti a Aric Almirola (He Gets Us Toyota #20) e Taylor Gray (Place of Hope Toyota #19).

Luca Pellegrini