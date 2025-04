WRC | Rally Canarie: chi fermerà Evans?

Archiviata una breve pausa, torna questo week-end con l’inedito Rally Isole Canarie il FIA World Rally Championship . L’asfalto torna protagonista dopo la speciale tappa sulla neve in Svezia e le impegnative strade del Rally Safari Kenya.

Elfyn Evans è l’uomo da battere con tre podi e due affermazioni nelle prime tre uscite stagionali. Il #33 di Toyota è già in fuga nella classifica generale della serie ed attualmente appare non avere un avversario credibile nel proprio team ed in Hyundai Motorsport.

Evans contro tutti, Hyundai insegue la prima affermazione del 2025

Il gallese più volte vice-campione del mondo ha ben 88p all’attivo contro i 52p di Thierry Neuville ed i 49p di Ott Tanak, entrambi alfieri del marchio coreano che per ora non ha ancora vinto neanche un evento. Ricordiamo infatti l’acuto di Sébastien Ogier a Montecarlo, sempre al volante di una GR Yaris Rally1.

Evans tenterà ancora di allungare sui rivali in un fine settimana che vedrà il ritorno del nativo di Gap dopo una breve pausa. Percorso perfetto al momento per l’esperto britannico, abile in Africa ad amministrare perfettamente la situazione senza prendere rischi inutili.

Hyundai Motorsport prova a reagire ed oltre al belga ed all’estone potrà fare nuovamente affidamento anche sul francese Adrien Fourmaux. Quest’ultimo, in crisi in Kenya, tenterà di rifarsi sull’asfalto a qualche settimana dall’eccellente prestazione in quel di Monaco.

Le strade saranno completamente differenti da quelle che i protagonisti hanno affrontato nei pressi di Gap, ma è chiaro che l’ex volto di M-Sport Ford è chiamato a rifarsi dopo due eventi piuttosto complicati.

Alla vigilia del Rally Canarie occhi puntati su un altro alfiere di casa Toyota GR: Kalle Rovanperä. Il due volte campione del mondo, limitato da problemi in quel di Nairobi, punta a tornare sul gradino del podio al rientro full-time nel Mondiale dopo una stagione da spettatore disputata principalmente in pista e di conseguenza all’esterno del Mondiale Rally.

Il finnico è lontano in classifica alle spalle anche del compagno di squadra Takamoto Katsuta, virtualmente in quarta piazza con 35p all’attivo contro gli 88 del già citato Evans.

Credits. Toyota GR

Rally Canarie: un evento tutto da scoprire

Il Rally Canarie diventa parte del Mondiale dopo anni di permanenza come round del Campionato Europeo. Il francese Adrien Fourmaux è l’unico nella classe regina del FIA WRC a poter vantare una vittoria nella storia di questa manifestazione

La Spagna torna ad avere una corsa valida per il Mondiale dopo la fine del Rally Catalogna, disputato fino al 2021. L’ultimo a vincere fu Sébastien Ogier al volante di una Toyota GR Yaris Rally1 davanti a Thierry Neuville (Hyundai) ed al compagno di squadra Kalle Rovanperä

Il percorso del 49. Rally Islas Canarias 2025 è stato studiato su 18 speciali. Si partirà venerdì con le prime sei speciali: la SS1/ SS4 (Valsequillo - Telde - 26.32 km), la SS2/SS5 (Velleseco - Artenara - 15.27 km) e la SS3/SS6 (La Aldea - Mogán - 17.83 km).

Luca Pellegrini