FIA F3 | Spielberg, Sprint Race: prima vittoria per James Wharton

Sesta Sprint Race dell’anno per la FIA F3, sesto vincitore diverso: al Red Bull Ring di Spielberg è James Wharton a imporsi al termine di una corsa incandescente e ricca di colpi di scena. Il pilota della ART Grand Prix, scattato dalla pole grazie all’inversione della top-12 in griglia, conquista la sua prima affermazione in categoria precedendo Alessandro Giusti e Ugo Ugochukwu. Gara difficile per il leader del campionato, Rafael Camara, sceso in decima posizione. Nikola Tsolov guadagna punti.

James perfetto, bagarre in casa Prema

Nel sabato incandescente del Red Bull Ring, James Wharton conquista la sua prima vittoria in FIA F3 nella Sprint Race in Austria. Il pilota australiano dell’ART Grand Prix, partito dalla pole grazie all’inversione della Top12 delle qualifiche, ha gestito alla perfezione una gara intensa e movimentata, diventando il sesto vincitore diverso nelle sei Sprint Race disputate finora.

Si aggiunge infatti all’elenco dei vincitori che include già Santiago Ramos (Australia), Nikola Tsolov (Bahrain), Tim Tramnitz (Imola), Martinius Stenshorne (Monaco) e Ivan Domingues (Spagna).

Una partenza pulita ha permesso a Wharton di mantenere la leadership su Alessandro Giusti (MP Motorsport), autore a sua volta di una prestazione convincente in seconda posizione. Il francese ha provato più volte ad attaccare il leader, in particolare nella zona DRS tra curva 3 e curva 4, ma la difesa di Wharton è stata semplicemente impeccabile.

Alle loro spalle, la lotta per il podio ha vissuto momenti ad alta tensione, soprattutto con Ugo Ugochukwu (Prema) protagonista di diversi duelli corpo a corpo. L’americano ha approfittato di un errore del compagno di squadra Brando Badoer per risalire al terzo posto e salire così per la prima volta sul podio nella categoria. Badoer, invece, è stato protagonista in negativo del contatto che ha messo fine alla gara di casa di Charlie Wurz: un tentativo di sorpasso troppo ambizioso in curva 3 ha causato un doppio testacoda e l’ingresso della seconda Safety Car.

Dietro i primi tre, Nikola Tsolov ha completato una splendida rimonta dal 12° al 4° posto, confermandosi ancora una volta tra i più incisivi nei sorpassi. Il bulgaro della Campos ha preceduto il compagno di squadra Tasanapol Inthraphuvasak e Mari Boya, in un finale rovente per le posizioni in zona punti.

Gara complicata per Rafael Camara, leader del campionato, che dopo una prima parte solida è scivolato fino alla decima posizione, salvando almeno un punto. Davanti a lui hanno chiuso Tramnitz (dalla 17ª alla 7ª posizione), Stenshorne e Voisin.

Numerosi gli episodi da segnalare: due Safety Car, diversi contatti e colpi di scena, tra cui l’incidente multiplo in curva 3 al secondo giro che ha eliminato Ho, Taponen e Sharp, e l’incidente tra Del Pino e Benavides che ha compromesso le rispettive gare.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Sprint Race di F3 in Austria:

Image Credits: F3 livetiming

E dopo una gara così intensa, l’appuntamento è per domani mattina con la Feature Race: semafori verdi alle 08:30, per un’altra corsa da non perdere!

Anna Botton