FIA F2 | Abu Dhabi, Sprint Race: Marti si sblocca, Bortoleto secondo

La prima manche del grande finale della stagione FIA Formula 2 2024 ad Abu Dhabi si conclude con la vittoria di Pepe Marti nella Sprint Race. Lo spagnolo di Campos Racing, al suo primo successo stagionale, precede un Gabriel Bortoleto che col secondo posto conquista punti importantissimi nella lotta iridata su Aron ma soprattutto su Hadjar.

Finalmente Marti, Bortoleto a +5.5 su Hadjar

Gara movimentata fin dalla partenza con lo scatto fulmineo di Marti e il tamponamento di Ritomo Miyata nei confronti di Victor Martins in curva 6 (penalizzato di 10 secondi il nipponico di Rodin Motorsport). Grazie al caos nel gruppo di inseguimento, il pilota di Barcellona riesce a fuggire e a costruire un vantaggio solido con cui è riuscito a gestire nelle fasi finali l’arrivo di Bortoleto per una prima vittoria di carriera tanto attesa quanto importante dopo un primo anno molto difficile.

Il brasiliano di Invicta Racing è comunque protagonista di un’altra prova concreta e positiva in cui è riuscito a risalire dalla nona casella della griglia al secondo posto dopo pochi giri, mantenendo poi fino al traguardo una posizione con cui allunga in maniera sostanziale in vetta alla classifica e mette matematicamente fuori gioco l’estone Paul Aron, terzo con la monoposto di Hitech Pulse-Eight e ora distante 27,5 punti da Bortoleto quando ne rimangono 26 da assegnare.

Il rivale principale Isack Hadjar, invece, rimane pienamente in lotta a -5.5 punti con un sesto posto conquistato dopo una gara però molto difficile: con l’ala danneggiata dal contatto al via con Kush Maini, il francese di Campos Racing ha fatto molta fatica ad attaccare gli avversari ed è salito in classifica più per episodi terzi tra cui spicca il contatto in curva 6 tra Cordeel e Durksen con penalità al primo e ritiro per il secondo.

Antonelli OUT per un malessere, buon 11° per Fornaroli

In mezzo a loro viene messo in risalto il quarto posto di un Dino Beganovic capace con la vettura di DAMS Lucas Oil di difendersi dai suoi avversari (soprattutto Hadjar) e di conquistare il suo miglior risultato dopo il quinto posto nella Feature del Qatar. Davanti a lui sul traguardo ma dietro in classifica per una penalità di track limits un Oliver Bearman quinto con il team Prema che oggi ha corso ad una sola punta.

Tra i protagonisti di questa Sprint Race, infatti, non abbiamo avuto un Andrea Kimi Antonelli che ha dovuto dare forfait per un malessere accusato dopo le qualifiche di ieri e che proverà a recuperare per la Feature Race di domani. Completano la zona punti Luke Browning (ART Grand Prix) e Richard Verschoor (MP Motorsport) davanti a Jak Crawford (DAMS), Oliver Goethe (MP) e un buon Leonardo Fornaroli (Rodin) che conclude la sua prima gara in FIA F2 con l’11° posto.

A questo punto diventa imperdibile l’appuntamento con la Feature Race di Abu Dhabi che deciderà chi tra Bortoleto e Hadjar si prenderà il titolo di Campione FIA Formula 2. Non perdetevi l’ultima gara della stagione in programma domani alle ore 11:25 dal circuito di Yas Marina.

Credits: fiaformula2.com

Andrea Mattavelli