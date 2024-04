WEC | Valentino Rossi: "Felice per il mio primo podio nel Mondiale"

Valentino Rossi ha ottenuto il primo podio in carriera nel FIA World Endurance Championship in occasione della seconda uscita stagionale in quel di Imola. La leggenda del Motomondiale si è distinta nell'impianto di casa ottenendo il secondo posto alle spalle della vettura gemella #31 di Augusto Farfus/Sean Gelael/Darren Leung.

Valentino Rossi agguanta il podio

BMW ha colto la prima gioia in GT nel Mondiale abbattendo la concorrenza di Pure Rxcing Porsche #92, temibile auto che attualmente guida il campionato grazie ad una vittoria, una pole ed un terzo posto.

WRT e BMW hanno dominato nel finale, Augusto Farfus ha regalato il successo all'auto #31 dopo aver approfittato di un errore da parte dell'auto gemella #46 di Maxime Martin.

Valentino Rossi ha riportato in una nota dopo il risultato ottenuto davanti ai propri tifosi

Sono molto contento della doppietta per il Team WRT, per BMW M Motorsport e del mio primo podio nel FIA WEC. Sabato avevamo già una macchina forte in qualifica e Ahmad ha ottenuto un ottimo terzo posto posizione di partenza In gara, abbiamo poi deciso di restare fuori con le slick. Augusto era un po' più veloce di Maxime all'inizio e ha preso il comando.

La BMW M4 GT3 di Valentino Rossi a Imola - Credits: Bonora Agency

Due gare e due Top5 per Valentino Rossi nel Mondiale

Dopo la Top5 al debutto nella 1812km del Qatar arriva un podio nel FIA WEC per l'ex centauro che ora guarda con fiducia alla 24h di Spa e soprattutto alla 24h Le Mans che disputerà per la prima volta a giugno.

L'italiano ha tutte le carte in regola per figurare nella competizione automobilistica più importante al mondo, la crescita esponenziale del nostro connazionale è sotto gli occhi di tutti così come i risultati.

Rossi continuerà parallelamente a militare anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance ed in due corse della Sprint Cup che inizierà ad inizio mese a Brands Hatch in Inghilterra. L'obiettivo podio è più che mai alla portata in ogni condizione per Rossi, pilota ufficiale BMW Motorsport da qualche mese.

Da Imola - Luca Pellegrini