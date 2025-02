GTWC Europe | AF Corse-Francorchamps Motors presente full-time, c'è Leclerc

Ferrari continua con AF Corse-Francorchamps Motors l'impegno nella classe PRO del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Oltre alle due 296 GT3 presenti in classe Endurance per la prima volta saranno anche due unità PRO in Sprint Cup.

Ferrari presente su più fronti

AF Corse-Francorchamps Motors torna nel GTWC Europe dopo il titolo Endurance Cup ottenuto lo scorso novembre a Jeddah con Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera.

I due torneranno in pista nelle competizioni di durata, gli italiani riceveranno il supporto a bordo dell'auto #51 come accaduto nell'ultima 3h di Monza dal monegasco Vincent Abril.

Esordio dopo il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance, invece, per Arthur Leclerc. Il fratello di Charles sarà al volante della gemella #71 insieme ad Eliseo Donno ed ad Antonio Fuoco, assente lo scorso anno nel noto campionato SRO.

Ferrari nel GTWC Europe - Credits: GTWC Europe

Anche Sprint Cup per Ferrari in PRO

Abril e Rovera sono pronti per impegnarsi anche nella Sprint Cup in PRO, mentre per quanto riguarda 296 GT3 #71 vedrà Thomas Neubauer insieme al già citato Leclerc.

Ferrari ha gareggiato con AF Corse lo scorso anno in Silver Cup imponendosi in tre eventi con la coppia composta da Donno/Tom Fleming. Ricordiamo che saranno cinque i round della Sprint Cup che come accaduto negli ultimi anni inizierà da Brands Hatch (Regno Unito) a maggio.

Il marchio di Maranello proverà ovviamente a tornare sul gradino più alto del podio anche nella 24h di Spa. Rovera/Pier Guidi/Davide Rigon hanno ottenuto il secondo posto in Belgio alle spalle dell'Aston Martin #7 Comtoyou Racing.

Inizia a formarsi lo schieramento del GTWC Europe 2025

Inizia a comporsi l'entry list del GTWC Europe che scopriremo a marzo in occasione del Prologue del Paul Ricard. Attualmente oltre alla Ferrari spicca la conferma di Barwell Motorsport Lamborghini (non in PRO) ed il ritorno di Maxime Martin con Boutsen VDS a bordo di una Mercedes AMG GT3 EVO.

Parallelamente è arrivata anche la conferma degli impegni di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ correrà a Misano nella Sprint Cup e nella 24h di Spa che nuovamente sarà protagonista come terzo atto dell'Intercontinental GT Challenge.

Luca Pellegrini