FIA GT World Cup | Qualifying Race: Fuoco e Ferrari a segno

Antonio Fuoco controlla la scena nella Qualifying Race della FIA GT World Cup. La Ferrari #50 di AF Corse svetta tra i muretti di Macao precedendo la 296 GT3 #83 Harmony Racing di Yifei Ye e la Porsche #911 Absolute Racing di Alessio Picariello.

FIA GT World Cup - Credits: Macau GP

FIA GT World Cup, Qualifying Race: Fuoco controlla la situazione

Antonio Fuoco (AF Corse Ferrari #50) ha dominato la scena sin dai primi giri. Il calabrese, scattato alla perfezione, ha difeso la posizione da Yifei Ye (Harmony Racing Ferrari #83) e soprattutto da Alessio Picariello (Absolute Racing Porsche #911).

Il vincitore della 24h Le Mans 2025 ed il campione del GTWC Europe Endurance Cup sono rimasti in seconda e terza piazza neutralizzando l'assalto all'estero della ‘Lisboa’ da parte della BMW M4 GT3 EVO #53 ROWE Racing di Raffaele Marciello. Lo svizzero, quinto al via, ha superato l'Audi #46 Team Phantom di Joel Eriksson prima di provare in ogni modo al podio provvisorio.

Niente da fare invece per Laurens Vanthoor (Absolute Racing Porsche #992), in difficoltà nell'opening lap insieme a Benjamin Goethe (Optimum Motorsport McLaren #5), Edoardo Mortara (Absolute Corse Lamborghini #63) e Sheldon van der Linde (WRT BMW #31).

FIA GT World Cup, Fuoco in pole per la Main Race

Fuoco ha vinto la corsa ed automaticamente ha ottenuto la pole per la Main Race di domani. L'italiano precederà Ye e Picariello che nel finale non ha avuto particolari problemi a respingere il ritorno della Porsche di Picariello.

Credits: Ferrari

Marciello, Eriksson, Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #11) e Luca Engstler (Absolute Corse Lamborghini #19) si sono attestati nell'ordine davanti a Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22), Dorian Boccolacci (Phantom Global Racing Porsche #23) e Deng Yi (Winhere Motorsports Ferrari #37).

Domani la FIA GT World Cup 2025, partenza alle 5.30 e diretta su YouTube (canale Macau GP) oppure in alternativa anche su Sky Sport.

Luca Pellegrini