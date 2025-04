Dopo una settimana di pausa la MotoGP si prepara a correre il Gran Premio di Spagna, quinta tappa del campionato che si disputerà sul circuito di Jerez de la Frontera e che sarà terreno di gioco per testare gli equilibri che si sono creati.

I fratelli Márquez pronti a vincere sul circuito spagnolo

Sul circuito dedicato ad Ángel Nieto la MotoGP è pronta a tornare nel vivo della competizione, con il leader della classifica Marc Márquez determinato a portare a casa un'altra vittoria per la stagione 2025, che avrebbe ancora più valore se arrivasse sul circuito spagnolo. Chi è già pronto a dargli filo da torcere però è ancora una volta il fratello Álex Márquez, sempre a caccia della prima vittoria nella massima classe e deciso a migliorare il risultato dell'anno passato, dove era arrivato appena ai piedi del podio in quarta posizione. Chi viene da una vittoria a Jerez nel 2024 è invece Francesco Bagnaia, che grazie alla confidenza regalata dalla vittoria a COTA e dal podio in gara in Qatar lo scorso appuntamento, è ora pronto a minacciare il predominio spagnolo. Grande assente ancora una volta Jorge Martín, che dopo la brutta caduta avvenuta nel corso della domenica del Qatar, è ora sotto osservazione in ospedale, dove si sta riprendendo da diverse fratture e da uno pneumotorace, che lo costringono quindi a saltare il Gran Premio di casa.

Reduce da un podio in Qatar è Franco Morbidelli, che in questa prima parte di stagione sta portando a casa degli ottimi risultati e che è determinato a mantenere alta la prestazione, insieme al suo compagno di casacca Fabio Di Giannantonio. Chi lo scorso Gran Premio ha potuto assaporare il sapore del podio per poi perderlo è Maverick Viñales, che è riuscito ad estrarre il massimo potenziale dalla sua KTM del team Tech3 e che si prepara a replicare il risultato, questa volta senza penalità. I suoi compagni del marchio austriaco stanno invece avendo alcune difficoltà dato che, ad eccezione di Pedro Acosta che è riuscito a chiudere in Top 10, il resto dei portabandiera KTM Brad Binder e Enea Bastianini ancora non sono riusciti a portare a casa risultati degni di nota. Si inizia ad intravedere la luce invece in casa Yamaha, con gli ottimi risultati conquistati da Fabio Quartararo sia in Qualifica che in Gara, con il settimo posto al traguardo. Anche il compagno Alex Rins sta iniziando ad acquisire sempre maggiore confidenza in sella alla sua M1 e a riuscire a mettere insieme la performance necessaria per lottare per la zona punti, cosa che proverà a fare in occasione del Gran Premio di Spagna.

Il circuito di Jerez

Credits: MotoGP

Lunghezza: 4,42km

Curve: 13 (8 a destra e 5 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 607m

Distanza gara Moto3: 19 giri (84,04km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (92,88km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 giri (53,076km)

Distanza gara MotoGP: 25 giri (110,58km)

MotoGP | GP Spagna: gli orari del weekend

Durante il corso del Gran Premio di Spagna sarà possibile seguire l'azione in pista in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e su TV8, dove verranno trasmesse le Qualifiche e la Gara Sprint in diretta, mentre le gare di domenica saranno in differita.

Ricordiamo inoltre che LiveGP.it coprirà e commenterà tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna 2025 sui suoi canali social. Di seguito gli orari completi per tutto il weekend:

Giovedì 24 aprile

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 25 aprile

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

Sabato 26 aprile

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 27 aprile

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (in differita su TV8 alle 14:00 )

12:15 | Gara Moto2 (in differita su TV8 alle 15:20 )

14:00 | Gara MotoGP (in differita su TV8 alle 17:00 )

Valentina Bossi

