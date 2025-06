WorldSBK | Misano, Razgatlıoğlu avverte: "Non avete visto il vero Toprak"

Lavori in corso in casa BMW: nonostante il secondo miglior tempo nelle FP2 per Toprak Razgatlıoğlu, il venerdì del round di Misano della WorldSBK ha lasciato sensazioni miste per il pilota turco, bisognerà lavorare tanto in serata e domani mattina per sbloccare il vero potenziale della moto e del pilota.

Toprak non sente sua la moto: “La gomma posteriore scivola troppo, serve più grip”

Toprak Razgatlıoğlu aveva cominciato la giornata col miglior tempo nelle FP1 in 1:33.031, ma il due volte campione del mondo delle derivate di serie aveva dato subito l’impressione di non essere in pieno controllo della moto, soprattutto in frenata dove aveva rischiato di perdere l’anteriore al punto di corda di curva 1. Poi nelle FP2 non c’è stato il salto in avanti che ci si aspettava, con Razgatlıoğlu che si è migliorato di poco rispetto alla mattina firmando un 1:32.912 e finendo dietro al rivale Nicolò Bulega.

La sensazione di non essere ancora al 100% con la sua moto l’ha confermata Toprak in persona, che ha ammesso di avere ancora tanto lavoro da fare sul setup: “Nelle FP2 mi sono sentito molto meglio, ma nel secondo run con le gomme nuove non avevo il grip del primo set. Abbiamo provato un nuova forcella anteriore ma non mi è piaciuta, serve più grip. Con questo caldo cambia anche il modo in cui usiamo il freno motore nelle curve. La base del setup non è male, ma la moto non frena bene nelle curve lente e anche in uscita non mi piace che la gomma posteriore scivoli troppo”.

Van der Mark a terra nelle FP1, il turco: “Oggi ho dovuto seguire la moto”

Tali difficoltà si sono viste in maniera amplificata anche con il compagno Michael van der Mark, che con la sua BMW ha finito fuori dalla top 10 in entrambe le sessioni. L’olandese non è riuscito a trovare il ritmo e nel finale delle FP1 è stato protagonista anche di una scivolata in ingresso di curva 1 con una moto molto nervosa sul davanti. Sensazioni simili a quelle che ha provato Toprak, che ha commentato: “Ho gli stessi problemi, ho provato a tenere il ritmo ma oggi ho dovuto seguire lo stile della moto. Non mi sento come quando giravo nei test”.

A questo punto la parola d’ordine per Razgatlıoğlu e BMW è lavorare per trovare la quadra sul setup e migliorare il grip sulla gomma posteriore e la frenata. Un lavoro che potrebbe definire le ambizioni di pilota e team per il weekend secondo quest’ultimo: “Non avete ancora visto il vero Toprak. Oggi ho fatto dei buoni giri ma stavo aspettando la curva, se miglioreremo la moto potremmo cominciare a spingere di più nelle curve. Domani dobbiamo migliorare il grip al posteriore per poter lottare per la vittoria”.

Andrea Mattavelli

