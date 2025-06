WorldSBK | Misano, FP2: Bulega guida la pattuglia italiana

È grande Italia nelle FP2 del WorldSBK. Il round casalingo dell'Emilia-Romagna ha regalato un Nicolò Bulega in grandissima forma, capace di cambiare l'esito della sessione mattutina battendo Toprak Razgatlıoğlu. A sorpresa, Yari Montella ha fatto segnare in 3° tempo.

Bulega guida il gruppo, grande Montella

Nicolò Bulega fa valere il fattore casalingo nel secondo turno di prove libere a Misano. Il pilota Aruba.it Racing - Ducati ha fatto segnare un crono di 1:32.722. Il leader del campionato è finalmente riuscito a mettere le ruote davanti, anche se solo per un turno, a Toprak Razgatlıoğlu. I due si presentano come i due grandi favoriti per le tre vittorie in palio tra domani e domenica. Una terza Ducati si trova al 3° posto, ma il nome è a sorpresa: Yari Montella ha fatto un grande passo in avanti sulla Panigale V4R del Barni Spark Racing Team. Il campano ha pagato quasi un secondo rispetto a Bulega, ma si è preso lo sfizio di battere Álvaro Bautista di 14 millesimi.

Sei italiani in top 10

Tutta la pattuglia italiana è in grande spolvero al Marco Simoncelli, come dimostra la classifica. Oltre a Bulega e Montella, Danilo Petrucci completa la giornata da top 5 di Barni Spark Racing Team con il 5° tempo, davanti ad Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha si è preso la testa tra le R1 dopo un turno in mattinata piuttosto difficile da parte sua, ma ora sembra tornato ai soliti livelli. Alex Lowes e Dominique Aegerter si prendono rispettivamente 7ª e 8ª posizione. Nona piazza per Andrea Iannone, convalescente dopo l'infortunio di Most nel venerdì del round ceco. Decima posizione per la Bimota di Axel Bassani.

Vede la luce Scott Redding in un 2025 disastroso per lui e MGM Bonovo, con Galinski che ha annunciato nella giornata di ieri il suo disimpegno dal WorldSBK a partire dalla prossima stagione. Sessione molto difficile per Sam Lowes, una delle rivelazioni di questa stagione: il pilota inglese di Marc VDS Racing non ha completato nemmeno un giro nel corso delle FP2 a causa di un problema tecnico che lo ha tenuto al box per tutto il turno. Diciannovesima posizione per Michael Rinaldi, che nel ritorno al WorldSBK si è messo dietro il compagno di squadra Bahattin Sofuoğlu, caduto tre volte oggi.

WorldSBK | Misano: i risultati delle FP2

Da Misano - Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSSP | Misano, Superpole: prima pole di Masiá, Casadei lo segue