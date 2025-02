MotoGP | Sepang Test, Day 3: Alex Marquez chiude i test davanti a tutti

Si è concluso anche il terzo giorno di test ufficiali a Sepang per la MotoGP, che, a meno di un mese dall'inizio della stagione, ha visto scendere in pista i piloti per portare avanti lo sviluppo delle moto 2025.

Alex Marquez in testa, la Ducati si dimostra ancora competitiva

Un fantastico lavoro di Alex Marquez e del team in questa terza giornata di test. Il pilota spagnolo ha chiuso questa sessione in testa al gruppo, facendo segnare un crono di 1:56.493, seguito a un secondo dal suo compagno di squadra Aldeguer. Una buona sessione anche per il rookie spagnolo che entra nella Top 15.

La Ducati si dimostra ancora una moto competitiva e l'avversario da battere. Marc Marquez, in quinta posizione, ha impressionato con il suo passo nel long run, una simulazione di Sprint Race quasi perfetta, con una media di 57''9 in 10 giri. Una buona simulazione gara anche per Francesco Bagnaia, leggermente più lento rispetto al compagno di squadra, con una media di 1:58.2. È importante sottolineare, però, che i piloti potrebbero avere provato componenti differenti durante il corso della giornata.

Per la squadra italiana rimane, tuttavia, un dubbio da risolvere. Durante la giornata odierna, i piloti hanno girato nuovamente con il motore e la carena del 2024, nonostante siano state apportate alcune modifiche. È ancora da capire se la decisione definitiva sul motore scelto verrà presa dopo questa sessione di test o se si rimanderà tutto in Thailandia la prossima settimana.

Yamaha continua sulla giusta strada

Nella terza giornata di test a Sepang, oltre ai piloti ufficiali, è sceso in pista anche Andrea Dovizioso, per aiutare la casa giapponese con lo sviluppo della moto 2025. In questi primi test stagionali la Yamaha si è dimostrata da subito competitiva, e sembra aver risolto almeno in parte i problemi delle scorse stagioni. Fabio Quartararo è ancora nella parte alta della classifica, ha dimostrato, oggi, anche un ottimo passo gara, rivelandosi non lontano dal passo di Alex Marquez. Una sessione positiva anche quella di Alex Rins, che rispetto alla giornata di ieri compie un balzo in avanti nella classifica, facendo registrare il suo giro veloce in 1:57.351.

Leggermente più arretrati, invece, i piloti del team Prima Pramac Yamaha, Jack Miller e Miguel Oliveira, che chiudono l'ultima sessione rispettivamente in dodicesima e diciassettesima posizione. Tutto sommato una buona sessione per la Yamaha, che conferma i progressi fatti durante l'inverno, e sembra finalmente riuscire ad avvicinarsi di nuovo ai suoi avversari.

Bezzecchi ancora nella Top 10, Honda ancora in crescita

Nono posto per Marco Bezzecchi alla bandiera a scacchi, unico pilota Aprilia ufficiale, dopo l'infortunio del suo compagno di squadra Jorge Martín. La squadra italiana ha testato differenti componenti, durante questa ultima giornata di prove ufficiali, per migliorare le sue prestazioni. Il pilota italiano è stato affiancato da Lorenzo Savadori, che, oltre a portare aventi lo sviluppo aerodinamico, ha condotto dei test anche per lo sviluppo elettronico.

La Honda si è dimostrata ancora una volta in crescita, rientrando anche in questa giornata nella Top 10, con il pilota spagnolo Joan Mir, che ha chiuso il suo miglior giro in 1:57:279, migliorando così il suo crono di ieri. Poco più staccato Luca Marini, in quindicesima posizione in 1:57:789, che si dimostra però anche lui in crescita rispetto alle giornate precedenti.

Buoni progressi anche per il team Honda LCR, Zarco chiude la sua giornata in settima posizione in 1:57:204, facendo un enorme passo avanti rispetto alla sessione precedente. Il compagno Chantra, invece, è in diciannovesima posizione in 1:58:129, ma conclude la sessione con 69 giri, importanti per prendere confidenza in MotoGP.

KTM in miglioramento

Pedro Acosta, il più veloce dei piloti KTM, fa segnare un 1:57:175, che lo fa volare al sesto posto della classifica. Una buona sessione anche per Brad Binder che chiude in tredicesima posizione, a mezzo secondo dal compagno di squadra. Gli aggiornamenti portati in pista nella giornata di ieri sembrano funzionare, anche se la casa austriaca ha ancora qualche difficoltà sul passo gara.

Credits: KTM su X

Sepang Test Day 3: la classifica finale

Credits: MotoGP

Giulia Pea