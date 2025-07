Moto2 | GP Germania: da eroe alla caduta, il Sachsenring di Moreira

Il weekend del Gran Premio di Germania, è stato un fine settimana complicato per Diogo Moreira. Quella che poteva essere una rimonta storica, si è conclusa con un incidente che ha visto coinvolto anche David Alonso. Un episodio che avrà ripercussioni per il brasiliano nel prossimo round in Repubblica Ceca.

Dalla qualifica difficile al podio

Diogo Moreira è uno dei piloti di Moto2 con più proiezione nei prossimi anni, e per questo i rumors che lo collocano in MotoGP il prossimo anno non sorprendono nessuno. Il brasiliano ha messo in pista tutto il suo potenziale al Sachsenring, nonostante l'epilogo negativo. La qualifica del sabato era stata complicata per Moreira e per il team Italtrans. Il #10 aveva conquistato solamente la venticinquesima posizione, relegato quindi al fondo della griglia.

Credits: Italtrans Racing Team

Alla domenica, però, la gara si è rivelata tutta un'altra storia per Moreira. Scattato dalle retrovie, il pilota Italtrans è partito da subito forte. Sorpasso dopo sorpasso, il brasiliano si è riportato nel gruppo di testa, riuscendo a inserirsi nella lotta per il podio. Con il passo mostrato, Moreira sembrava poter essere in lotta per la vittoria, finché non è arrivato l'incidente.

L'incidente e la penalizzazione a Brno

Al sedicesimo giro, Diogo Moreira dopo un contatto con Jake Dixon è finito largo e si è trovato costretto a dover tagliare la pista. Il brasiliano poi è rientrato in maniera non sicura in pista, causando un incidente con David Alonso che non ha potuto evitarlo. Al termine della gara il pilota ha commentato: “Brutta caduta oggi! Onestamente mi sono davvero divertito in gara: penso sia stata la migliore della mia vita! Purtroppo, sono cose che possono succedere. Mi dispiace per David Alonso e il suo team per aver messo fine alla sua gara in questo modo”.

Un errore grave che ha visto una forte reazione da parte della FIM, che ha assegnato come penalità la partenza dalla pitlane per il prossimo Gran Premio. La Federazione ha dichiarato: “Conclusa l'indagine, gli Stewards FIM MotoGP hanno assegnato a Moreira una partenza dalla pitlane per un rientro in pista pericoloso che ha causato un rischio eccessivo, la penalità dovrà essere scontata nel prossimo GP”. Una penalità dura per il pilota brasiliano che si trova in lotta per il titolo e sarà chiamato ad un'altra rimonta se non vuole perdere terreno dai leader.

Giulia Pea