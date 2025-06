WRC | Rally Italia Sardegna 2025: Ogier da record, Tänak e Rovanperä completano il podio

Sébastien Ogier entra nella leggenda del Rally Italia Sardegna firmando la sua quinta vittoria nella gara organizzata dall’ACI e dalla Regione Sardegna, valida per il FIA World Rally Championship 2025. Il francese della Toyota, affiancato da Vincent Landais sulla GR Yaris Rally1, ha dimostrato ancora una volta nervi saldi e classe cristallina, gestendo alla perfezione un weekend ricco di insidie e coronato da un finale al cardiopalma.

Ogier firma la quinta perla in Sardegna e riscrive la storia

Il pilota francese ha costruito la vittoria con l’esperienza: dopo una prima giornata attendista, ha accelerato nella seconda tappa mettendo le basi del successo, per poi amministrare nella giornata conclusiva. Da sottolineare un errore nella Power Stage finale, quando Ogier ha toccato un arbusto ed è stato costretto a inserire la retromarcia. Un episodio che avrebbe potuto rimettere tutto in discussione, ma il campione del mondo per otto volte ha mantenuto la freddezza necessaria per chiudere i giochi con il successo numero 64 in carriera nel WRC e il primato assoluto di vittorie al Rally Italia Sardegna.

“È una gara che richiede velocità, precisione e gestione degli pneumatici: elementi che si adattano bene al mio stile. Nonostante l’errore nell’ultima prova, sono riuscito a tenere tutto sotto controllo. Vincere per la quinta volta in Sardegna è davvero speciale”, ha commentato Ogier all’arrivo.

Tänak secondo, Rovanperä completa il podio

Alle spalle del francese si è classificato Ott Tänak, navigato da Martin Järveoja sulla Hyundai i20 N Rally1. L’estone, vincitore nel 2024, ha dovuto fare i conti con una foratura lenta nella PS9 di sabato, che gli ha fatto perdere terreno prezioso. Nonostante tutto, è riuscito a tenere il ritmo ed è salito sul secondo gradino del podio.

“È stato un weekend difficile. La vettura ha un set-up molto stretto in cui riesce a rendere al meglio e non sempre mi trovo a mio agio. Ma un secondo posto è comunque un buon risultato”, ha spiegato Tänak.

Chiude il podio Kalle Rovanperä, che insieme a Jonne Halttunen ha portato a casa punti pesanti grazie alla vittoria nella Power Stage e nella classifica del Super Sunday. Per il due volte iridato, si tratta del secondo podio sardo in carriera, al termine di una gara in crescendo.

Ott Tanak, secondo posto al Rally Italia Sardegna 2025

Classifica costruttori: Toyota allunga

Toyota chiude il Rally Italia Sardegna 2025 con tre vetture nei primi cinque posti e un importante allungo nella classifica costruttori. Quarto posto per Elfyn Evans, rallentato da una foratura e dallo svantaggio di aprire le strade nella prima tappa, mentre il giapponese Takamoto Katsuta ha chiuso quinto, nonostante un cappottamento e una foratura nel corso del rally. Con questo risultato, Evans conserva la leadership nel mondiale piloti, seguito da Ogier a 19 punti e da Rovanperä a 20.

Festa tricolore: Daprà trionfa in WRC2, Fontana domina il WRC3

La Sardegna ha regalato grandi emozioni anche per i colori italiani. In WRC2, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia RS Rally2, hanno conquistato una storica vittoria mondiale. Il giovane portacolori di ACI Team Italia ha gestito al meglio un finale incandescente: tre equipaggi in 4.8 secondi prima della Power Stage. Un testacoda all'inizio della prova sembrava compromettere tutto, ma Daprà ha reagito da campione, spingendo al massimo e conquistando il successo con 5.8 secondi di vantaggio su Kajetanowicz-Szczepaniak e 10.9 su Prokop-Ernst.

“Mi sono girato, ho messo la retro e ho spinto come mai in vita mia. Un sogno che si avvera, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto”, ha detto un emozionatissimo Daprà.

In WRC3 altra vittoria italiana con Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi su Ford Fiesta Rally3. Il giovane comasco ha dominato la gara fin dalle prime battute, portando il suo margine a quasi tre minuti prima di un problema elettrico nella penultima speciale. Nonostante l’imprevisto, Fontana ha mantenuto sangue freddo e ha chiuso davanti a Bruun-Olmos e Martinez-Aranguren. Grazie a questo successo, Fontana balza in testa al campionato con 59 punti.



La classifica finale del Rally Italia Sardegna

Pos. Equipaggio Vettura Distacco Classe 1. S. Ogier / V. Landais Toyota GR Yaris Rally1 — WRC 2. O. Tänak / M. Järveoja Hyundai i20 N Rally1 +7.9" WRC 3. K. Rovanperä / J. Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +50.5" WRC 4. E. Evans / S. Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5'05.7" WRC 5. T. Katsuta / A. Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +7'29.6" WRC 6. O. Solberg / E. Edmondson Toyota GR Yaris Rally2 +8'32.9" Rally2 7. S. Pajari / M. Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +10'29.0" WRC 8. N. Gryazin / K. Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +10'58.7" Rally2 9. R. Daprà / L. Guglielmetti Skoda Fabia RS Rally2 +12'15.3" WRC2 🏆 10. K. Kajetanowicz / M. Szczepaniak Toyota GR Yaris Rally2 +12'21.1" WRC2

Marco Privitera