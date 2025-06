WRC | Rally Italia Sardegna 2025: Ogier resta leader dopo il Sabato, Tänak insegue a 11’’

Sebastien Ogier continua a dettare legge al Rally Italia Sardegna 2025, mantenendo la vetta della classifica generale anche al termine della seconda giornata. Dopo 12 prove speciali e oltre 240 chilometri cronometrati, il pluricampione francese della Toyota GR Yaris Rally1 conserva un vantaggio di 11.1 secondi su Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), suo diretto inseguitore in una sfida che si preannuncia incandescente per il gran finale di domenica.

Il sabato sardo ha offerto duelli intensi e continui colpi di scena. Ogier, navigato da Vincent Landais, ha gestito la corsa con grande esperienza vincendo tre prove speciali e affrontando senza errori le difficilissime strade sterrate di “Lerno – Su Filigosu”, “Coiluna – Loelle” e “Tula – Erula”. "Dobbiamo continuare a spingere, sarà importante prepararsi bene per domani", ha dichiarato Ogier, memore della beffa subita nel 2024, quando perse la vittoria all’ultima giornata.

Tänak ci crede, Rovanperä risale, Fourmaux fuori

L’unico in grado di tenere il passo del francese è stato Ott Tänak, che dopo una perdita di pressione a uno pneumatico sulla PS9 ha limitato i danni e vinto due prove nel pomeriggio, rilanciando le sue ambizioni. “Domani ci sono punti pesanti in palio, dobbiamo rimanere concentrati”, ha spiegato il pilota estone, che punta alla rimonta sfruttando la Power Stage e il “Super Sunday”.

Sale in terza posizione il campione del mondo 2022 Kalle Rovanperä, finalmente più a suo agio sulla terra sarda. Il finlandese della Toyota, dopo alcune regolazioni al setup, ha spinto forte nel pomeriggio ed è ora a 55.5 secondi dal leader. Fuori dai giochi invece Adrien Fourmaux, autore di un violento cappottamento sulla PS11 che ha interrotto una giornata già complicata da due uscite di strada.

Numerose anche le forature che hanno segnato il pomeriggio: Elfyn Evans, Sami Pajari e Takamoto Katsuta hanno tutti perso terreno nella PS11. Evans è comunque quarto in classifica assoluta, mentre Pajari chiude la top five provvisoria, entrambi oltre i quattro minuti e mezzo da Ogier.

Tanak-Jarveoia in azione nella seconda giornata del Rally Italia Sardegna

WRC2: Lindholm al comando, Daprà migliore tra gli italiani

Sfida serrata anche tra le vetture Rally2 nel Rally Italia Sardegna 2025. In testa alla classifica assoluta della categoria c’è sempre Nikolay Gryazin su Skoda, ma il leader è "trasparente" per il WRC2, dove comanda Emil Lindholm (Skoda), vincitore della PS7 e autore di una gara solida. Il finlandese guida con 1’11’’ su Lauri Joona e 1’27’’ su Kajetan Kajetanowicz.

Colpo di scena per Yohan Rossel, leader della classifica WRC2 prima dell’evento, costretto al ritiro per la rottura di un braccetto nella PS8. Tra gli italiani, ottima prestazione di Roberto Daprà in coppia con Luca Guglielmetti: l’equipaggio dell’ACI Team Italia è attualmente quinto nel WRC2 dopo aver accarezzato il podio, frenato da un problema al radiatore che ha fatto perdere un minuto prezioso.

Fontana imprendibile nel WRC3

Prosegue senza rivali la corsa di Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi nel WRC3. L’equipaggio comasco Under21 su Ford Fiesta Rally3 ha messo a segno altri tre scratch, aumentando a oltre tre minuti il margine sui più diretti inseguitori. Secondo è ora il boliviano Nataniel Bruun, seguito dal francese Matteo Chatillon.

Domenica il gran finale con Power Stage a Tavolara

L’atto conclusivo del Rally Italia Sardegna andrà in scena domenica 8 giugno, con quattro prove speciali inedite: due passaggi su “San Giacomo – Plebi” (25,19 km) e “Porto San Paolo” (13,78 km), quest’ultima designata come Power Stage. L’arrivo è previsto alle ore 16:00 sul podio dell’Isola Bianca a Olbia. Il duello tra Ogier e Tänak è pronto ad accendersi: in palio non solo la vittoria del rally, ma anche punti pesanti per il FIA World Rally Championship 2025.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY ITALIA SARDEGNA DOPO PS12

1. Ogier-Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) in 2:32'38.9; 2. Tänak-Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) +11.1"; 3. Rovanperä-Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) +55.5"; 4. Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) A 4'33.3; 5. Pajari-Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) +4'56.3; 6. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Rs) A 5'59.6; 7. Katsuta-Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) +6'11.4; 8. Solberg-Edmondson (Toyota Gr Yaris) A 6'19.5; 9. Lindholm-Hämäläinen (Skoda Fabia Rs) +6'36.6; 10. Joona-Vaaleri (Skoda Fabia Rs) +7'48



CLASSIFICA WRC2 DOPO PS12

1. Lindholm-Hämäläinen (Skoda Fabia Rs) in 2:39'15.5; 2. Joona-Vaaleri (Skoda Fabia Rs) a 1'11.5; 3. Kajetanowicz-Szczepaniak (Toyota Gr Yaris) a 1'27.7; 4. Prokop-Ernst (Skoda Fabia Rs) a 2'22.5; 5. Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs) A 2'44.2.

Marco Privitera