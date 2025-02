TopJet torna in Formula 2000: la nuova stagione scatterà da Monza

Torna in auge il connubio vincente tra TopJet e Formula 2000, la serie tricolore riservata alle monoposto ideata dal pluricampione di rally Piero Longhi. La stagione 2025 vedrà infatti l'azienda leader nel settore dei voli business nel ruolo di main sponsor del campionato che scatterà sull'Autodromo Nazionale di Monza nel secondo weekend di Aprile, per la prima di sette tappe pronte per regalare spettacolo.

TopJet torna al fianco di Formula 2000

Dopo un'annata caratterizzata da un acceso duello ai vertici della classifica assoluta, che ha premiato il giovane ungherese Benjamin Berta nella gara conclusiva a Misano, il campionato Topjet F2000 Formula Trophy affila le armi in vista di un'annata che si preannuncia altrettanto carica di emozioni e novità. La prima, come anticipato, riguarda proprio il main sponsor del campionato, con l'azienda milanese diretta da Dino Rasero che tornerà protagonista nel suo ruolo di supporto: “Il ritorno di TopJet al vertice tra i nostri partner è una forte spinta di entusiasmo - afferma Piero Longhi - Dino Rasero ci ha raggiunto in corsa e con la consueta cortesia ed altrettanta lungimiranza, ha posizionato davanti a tutti il brand d’eccellenza della sua azienda. La nostra gratitudine va a Zinox con cui abbiamo condiviso un periodo esaltante e di forte crescita. La serie che giunge al via della 12^ stagione, vanta tra i propri partner degli autentici punti di forza che sono gratificati certamente dalla ampia visibilità del campionato, a sua volta amplificata dalla condivisione dei migliori valori dello sport. Siamo pronti per vivere insieme una nuova stagione dove la battaglia in pista di certo non mancherà!”

Il calendario 2025: il via a Monza, chiusura a Misano

Il calendario come di consueto vedrà lo svolgimento di sette appuntamenti: lo start è in programma nel fine settimana dell'11-13 Aprile sull'Autodromo Nazionale di Monza, per poi approdare il 23-25 Maggio al Mugello (ACI Racing Weekend) e quindi due settimane più tardi a Vallelunga per la terza tappa. Si farà quindi ritorno in terra toscana dall'11 al 13 Luglio nuovamente nell'ambito dell'ACI Racing Weekend, per poi dare vita al rush finale dopo la pausa estiva: la novità riguarda l'appuntamento sul circuito di Brno (Repubblica Ceca) il 6-7 Settembre, per poi affrontare i round decisivi a Imola (26-28 Settembre) e Misano (24-26 Ottobre).

Tra le novità il format di gara e la classe dedicata alle Regional

Oltre ad alcune novità relative al format di gara ed all'assegnazione dei punteggi che saranno ufficializzate a breve, la nuova stagione della TopJet Formula 2000 vedrà al via la nuova classe dedicata alla Formula Regional, che andrà ad arricchire ulteriormente uno schieramento già composto da vetture di Formula 3, Formula 4 e Formula Renault, con quest'ultime che daranno vita ad un acceso confronto nella categoria F2.0 Cup. Confermata anche la partnership con la serie austriaca Drexler Cup diretta da Franz Woss, la quale sarà presente in gran parte degli appuntamenti previsti in stagione.

