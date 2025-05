Formula E | Rowland a Tokyo per la fuga: info e orari del Tokyo EPrix

Dopo il primo doubleheader di Monaco, che ha visto Oliver Rowland aumentare il suo vantaggio in classifica, la Formula E vola in Asia e si prepara per un nuovo doppio appuntamento da disputare sulle strade di Tokyo, a un anno dal debutto della serie nella capitale del Giappone.

Dove eravamo rimasti

Arriviamo da Monaco con la conferma che Oliver Rowland e la Nissan siano il binomio quasi perfetto, con la vittoria nella gara del sabato e con la pole - con secondo posto finale in gara - alla domenica. L'inglese, con questi ottimi risultati, ha rafforzato il suo bottino personale che ora segna 3 vittorie su sette gare corse in questo campionato e di conseguenza ha aumentato il gap sulla concorrenza - leggasi, Porsche - portando a 48 i punti di vantaggio su Antonio Felix da Costa, che nel Principato ha vissuto un fine settimana tutt'altro che eccezionale. Rowland così arriva in Giappone forte della leadership maggiore - da quando c'è la Gen3 in azione - a questo punto del campionato e punta sulla gara di casa di Nissan a Tokyo per aumentare ulteriormente il gap.

Chi arriva in Giappone con il sorriso sulle labbra è Sébastien Buemi, che a 6 anni di distanza dall'ultima volta è tornato al successo in Formula E, ed è anche Mahindra, che nel Principato ha aumentato il suo bottino di punti e con De Vries si ritrova addirittura quinta nella classifica Piloti. Meno bene Porsche, che dati i risultati deludenti di Wehrlein e Da Costa, deve provare a ridurre il gap il prima possibile.

Il precedente

Lo scorso anno la Formula E aveva debuttato a Tokyo dopo un corteggiamento lungo diverso tempo, con una gara vinta da Maximilian Gunther - ai danni proprio di Rowland che fu costretto a cedere il comando della gara a 8 giri dalla fine per una gestione non ottimale dell'energia. Fu invece una gara pessima per le Jaguar, con Evans KO per un contatto che gli ruppe l'ala anteriore, mentre per Cassidy, in quel momento leader del campionato, fu un passaggio a vuoto con una deludente settima posizione.

Pit boost di nuovo in azione

Come nei weekend di Jeddah e Monaco, nella gara del sabato avremo di nuovo la possibilità di valutare il Pit Boost, la modalità di ricarica rapida che consente un aumento dell'energia disponibile del 10% in 30 secondi. In ottica strategia, i piloti potranno usufruire del Pit Boost quando il loro State of Charge è tra il 40% e il 60%.

Il circuito

Lungo 2,575km e composto da 18 curve, il circuito che ospiterà il doubleheader di Tokyo si trova nella zona della baia ed è composto da una sezione tecnica molto lenta oltre a tre lunghi rettilinei e tre chicane che spezzano il ritmo di una pista nel complesso veloce. Come lo scorso anno, l'Attack Mode sarà posizionato all'esterno di curva 4, una lunga curva a sinistra che chiude il primo tratto lento della pista. Punti di sorpasso sono la staccata in fondo al rettilineo del traguardo e che introduce al complesso di curve 1-2-3-4 e la staccata per le curve 10-11 che arriva dopo un allungo che da curva 8 porta i piloti alle due curve sopra citate, passando anche per una curva veloce a destra.

Welcome back to Tokyo! 🇯🇵



Here's a look at the Tokyo Street Circuit for our double-header weekend 👀#TokyoEPrix pic.twitter.com/zNajU0I4hK — Formula E (@FIAFormulaE) May 12, 2025

Gli orari

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + (tramite i canali Eurosport) che daranno visibilità ai turni previsti nella due giorni di Tokyo.

Free Practice 1 – venerdì 16/05 dalle 8.55 alle 9.55 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 17/05 dalle 0.55 all'1.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 17/05 dalle 3.20 alle 4.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 3)

Gara – sabato 17/05 dalle 8.05 alle 9.00 – su Discovery + (con pregara dalle 7.30), su Sportmediaset.it e sul canale 20

Free Practice 3 – domenica 18/05 dalle 0.55 all'1.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – domenica 18/05 dalle 3.20 alle 4.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 3)

Gara – domenica 18/05 dalle 8.05 alle 9.00 – su Discovery + (con pregara dalle 7.30) e su Eurosport 1, su Sportmediaset.it e sul canale 20

Mattia Fundarò