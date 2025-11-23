F1 | GP Las Vegas: dominio di Verstappen, Norris "vede" il Mondiale

Max Verstappen domina la roulette del GP Las Vegas e centra la sesta vittoria stagionale. Il campione del mondo sfrutta alla perfezione l’errore in partenza di Lando Norris per prendersi il comando e chiudere in testa davanti all'inglese della McLaren che, grazie alla P4 del compagno di squadra Oscar Piastri, già in Qatar avrà la prima possibilità di laurearsi Campione del Mondo. A completare il podio c’è George Russell, che porta la Mercedes sul terzo gradino nonostante un problema allo sterzo che lo ha tormentato per gran parte della gara.

Momento decisivo al via

La gara si decide già nei primi metri: allo spegnimento dei semafori Norris difende duro, taglia la traiettoria su Verstappen, ma entra troppo forte in curva 1 e finisce largo. Un errore piccolo, ma pesantissimo, perché spalanca la strada all'olandese che passa e scappa. Da lì in avanti la corsa prende una piega chiarissima: Verstappen imprime il suo ritmo, gestisce, allunga e trasforma Las Vegas in un monologo.

Norris limita i danni

Norris, scivolato alle spalle anche di Russell, riesce solo nel finale a riprendersi la seconda posizione. Ma la sua gara resta segnata da una McLaren non perfetta nel passo e da un problema negli ultimi giri che lo costringe a gestire fino al traguardo, chiudendo con quasi 21 secondi di ritardo. Il vantaggio in classifica scende a 42 punti, anche se già a Lusail l'inglese avrà il primo match point iridato.

Russell in crisi, Antonelli splende: ma la penalità rovina tutto

Alle spalle dei primi due, George Russell porta la Mercedes sul podio nonostante un problema allo sterzo che lo ha tormentato per metà gara. A completare l'ottima serata della Mercedes c'è lo straordinario risultato di Kimi Antonelli. Il pilota bolognese, partito addirittura dalla P17, mette in scena una rimonta clamorosa riuscendo nel finale a tenere dietro prima Piastri, poi Leclerc, mostrando una solidità da veterano. Il sogno del podio svanisce però per una penalità di cinque secondi per falsa partenza, che lo relega in P5 per appena un decimo.

Piastri risale, Leclerc ci prova

Serata agrodolce per Oscar Piastri, che dopo essere stato colpito al via da Lawson precipita fino alla settima posizione. L’australiano però resta lucido, si ricompone e ritrova passo e aggressività, portando a casa un quarto posto fondamentale per non perdere contatto nella lotta mondiale. Il suo ritardo da Norris sale a 30 punti, ma l’aritmetica lo tiene pienamente in corsa.

Leclerc, invece, paga un ultimo stint meno brillante e deve accontentarsi della sesta posizione, pur avendo a lungo sperato di agganciare il duo Mercedes-McLaren davanti a lui, con una gara consistente soprattutto nelle fasi iniziali.

Rimonta di Hamilton

A chiudere la top 10 troviamo Carlos Sainz in settima posizione e autore di una gara concreta, costruita giro dopo giro. Alle sue spalle si mette in luce Isack Hadjar, ottavo al traguardo dopo una prestazione di grande maturità, davanti a Nico Hülkenberg e Lewis Hamilton, con l'anglo-caraibico autore di una strepitosa rimonta dalla P20 da cui scattava.

L'ordine d'arrivo del GP Las Vegas

Vincenzo Buonpane