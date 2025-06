IGTC | 24h Nürburgring: BMW minaccia il primato di Porsche a 4h dalla fine

Si riduce a 4h dalla fine della 53ma 24h Nürburgring il margine di Kelvin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining nei confronti di Augusto Farfus/Kelvin van der Linde/Raffaele Marciello/Jesse Krohn. La Porsche #911 Manthey EMA resta in cima alla classifica, ma il vantaggio sulla BMW #98 ROWE Racing è sempre più sottile.

Il dominio di Porsche viene messo in discussione…

Dopo una notte controllata dalla Porsche 992 GT3-R #911 Manthey EMA, la 24h del Ring si è infiammata con il ritorno della BMW M4 GT3 EVO #98 ROWE Racing. Raffaele Marciello ha iniziato ad annullare il margine di oltre 30 secondi di Kevin Estre, lo svizzero si portato in scia del francese dopo uno stint sontuoso.

La bagarre si è accesa nell'Inferno Verde, Estre ha fatto di tutto per difendersi prima di sbagliare e colpire l'Aston Martin Vantage AMR GT4 #179 Dörr Motorsport tra ‘Kallenhard’ e ‘Wehrseifen’.

L'Aston GT4 si è cappottata dopo aver preso le barriere, la vettura è stata prontamente evitata da Marciello e dagli altri protagonisti. La direzione gara ha messo sotto investigazione l'episodio, la prima vera lotta in pista dopo una notte praticamente controllata da una singola vettura.

Porsche resta davanti a BMW

Porsche, in attesa dell'eventuale penalità, resta al comando della 24h del Ring a 4h dalla conclusione. La 992 GT3-R di Kevin Estre è virtualmente avanti alla BMW #98 di Augusto Farfus, le due unità hanno tutte le carte in regolare per battagliare fino alla bandiera a scacchi.

Lamborghini ABT #28 insegue virtualmente in terza piazza davanti alla Porsche #54 Dinamic GT ed alla Ford Mustang #65. Sesta posizione virtuale per la Ferrari 296 GT3 #45 Rinaldi Racing, in azione come ricordiamo con una strategia leggermente differente.

Nel frattempo è stato stabilito il nuovo record di tifosi: 280.000. Continua a crescere il tradizionale appuntamento tedesco riservato alla 24h, previsto nel 2026 nel mese di maggio e non a giugno.

Luca Pellegrini