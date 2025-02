MV Agusta e KTM si separano: la famiglia Sardarov prende il controllo totale

Dopo i problemi finanziari emersi recentemente in PIERER Mobility AG, MV Agusta ha annunciato che Art of Mobility S.A., la società controllata della famiglia Sardarov, riprenderà il pieno controllo del Gruppo MV Agusta. Questo accordo strategico, segna la scissione con KTM, e permette alla casa automobilistica di Schiranna di sottrarsi alla ristrutturazione finanziaria in corso nell'azienda austriaca.

L'accordo, inoltre, consente a MV Agusta di portare avanti il suo percorso di crescita positiva. Nel 2024, di fatto, l'azienda italiana aveva registrato un aumento delle vendite del 116%, rispetto all'anno precedente, consolidando così la propria stabilità finanziaria.

La crescita e la salvaguardia di MV Agusta

Tramite questa operazione strategica della famiglia Sardarov , MV Agusta ha la possibilità di proteggere i suoi fornitori e i suoi concessionari, tutelandoli dall'impatto negativo che potrebbe avere la ristrutturazione finanziaria in corso in KTM. Come annunciato dalla stessa casa automobilistica italiana, tutti i 219 punti vendita continueranno la loro attività, e si prevede un aumento di questi, fino a 270 concessionari, entro la fine dell'anno corrente.

Il commento del CEO di Art of Mobility S.A - Timur Sardarov