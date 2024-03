IndyCar | GP St. Petersburg: Newgarden domina l'apertura

L'apertura stagionale dell'IndyCar 2024 vede a St. Petersburg la vittoria dalla pole position di Josef Newgarden. Primo posto mai messo in discussione per il pilota di casa Penske, che comanda un quartetto di monoposto spinte dai propulsori Chevrolet.

Cronaca

Alla partenza e per il primo quarto di gara non succede praticamente nulla e Newgarden comanda agevolmente le danze. Le scuderie e i piloti seguono programmi da “risparmio” cercando di non tirare inutilmente il collo delle vetture vista la distanza di cento giri. Al giro 27 Marcus Armstrong innesca la prima neutralizzazione di giornata, uscendo di scena alla Curva 10.

Christian Lundgaard prende la testa della gara: gli altri rientrano per i pit-stop, lui aveva già sostituito le gomme in seguito ad una foratura innescata da un contatto con Alex Palou. Sting Ray Robb va fuori al giro 35: altra neutralizzazione, Lungdgaard rientra ai box e Newgarden ritorna al comando, tallonato da Pato O'Ward.

Al giro cinquanta (metà gara) Newgarden conduce le danze con un secondo di vantaggio su O'Ward, seguito da Felix Rosenqvist. Romain Grosjean, decimo, insegue a poco meno di dieci secondi dal leader, a testimonianza di una gara abbastanza lineare per i piloti impegnati in pista. Al giro 53 Marcus Ericsson entra ai box per un improvviso calo di potenza. I meccanici Andretti tolgono il cofano della monoposto e la gara finisce lì.

Verso il giro 60 Newgarden e O'Ward tentano di strappare rispetto al gruppo, con il messicano a 1"2 dal leader. Al giro 65 entrano ai box i primi tre, che escono nello stesso ordine. in realtà tra Newgarden e O'Ward si frappongono due vetture, agevolando la costruzione del gap. Al giro 69 in un abbozzo di sorpasso in curva, Grosjean prende la posteriore sinistra di Linus Lundqvist mandandolo a muro col posteriore. Bandiera gialla in pista.

Linus riesce a riprendere la via dei box dove viene sostituito il blocco dell'alettone posteriore. Romain viene penalizzato e si ritirerà più tardi. Con l'impiego delle gomme soft Scott McLaughlin e Will Power si accodano ai primi due, ma, nonostante un O'Ward comunque minaccioso, Newgarden transita per primo sotto la bandiera a scacchi.

Classifica finale

Luca Colombo